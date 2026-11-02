Paris Saint Germain visita a Villarreal para sostener la punta de la Champions League

Paris Saint Germain de Francia visitará a Villarreal de España durante la tarde de este martes, para abrir la fecha 4 de la Champions League

Paris Saint Germain de Francia visitará a Villarreal de España durante la tarde de este martes, para abrir la cuarta fecha de la Champions League , llegando a la mitad de la fase.

E encuentro, que está programado para las 17, se disputará en el estadio de la Cerámica y se podrá ver a través de ESPN y Disney + Premium. El árbitro designado es el alemán Felix Swayer, mientras que desde el VAR lo ayudará su compatriota Christian Dingert.

Se viene una nueva fecha en la Champions League

Además, el Barcelona buscará reponerse de su pasada derrota ante el PSG cuando reciba al Aston Villa de Inglaterra, que acumula tres triunfos en igual cantidad de partidos en el certamen, mientras que el Atlético Madrid del entrenador argentino Diego Simeone recibirá al Bayern Múnich, con el flamante Balón de Oro Harry Kane en ataque.

El Paris Saint-Germain continúa en buena racha durante el inicio de su camino hacia el tricampeonato de Europa, luego de haber ganado las dos últimas ediciones de la mano del entrenador Luis Enrique, y va en búsqueda de su cuarto triunfo en igual cantidad de partidos, cuando visite al Villarreal.

Tras haber debutado con una goleada avasallante ante el Slovan Bratislava de Eslovaquia, un rival menor, el elenco parisino sumó dos triunfos de gran valía al superar por 4-2 al Manchester City y al Barcelona, por el mismo resultado, quitándole así el puntaje perfecto en la temporada, en un cruce entre dos de los mejores equipos del mundo en la actualidad.

Con un buen pasar que también queda marcado en la Ligue One, con 20 puntos en nueve partidos, el PSG deberá medirse a un Villarreal que se encuentra en su segunda Champions consecutiva y busca, a diferencia de la temporada pasada, poder superar la primera ronda.

En su inicio en la actual edición de la Orejona, el elenco español sufrió caídas ante el Borussia Dortmund y el Liverpool, por 3-2 y 4-3, mientras que su único triunfo se dio en la segunda fecha y por 3-1, ante el Napoli.