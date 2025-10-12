Paso a paso: así continúa la fecha 12 del Torneo Clausura

River recibirá a Sarmiento en busca de levantar cabeza, Independiente quiere la recuperación ante Lanús y se juega el derby mendocino en el Clausura.

Continúa este domingo la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, que tendrá a primer turno el duelo entre Aldosivi y Huracán. Mientras que luego, Independiente Rivadavia será local de Godoy Cruz, mientras que a la par se verán las caras Instituto e Independiente Rivadavia. Posteriormente, River buscará volver a la victoria ante Sarmiento, y la jornada se cerrará con el choque en Avellaneda entre Independiente y Lanús.

Este domingo desde las 14.30 en el Estadio José María Minella, por la fecha 12 del Torneo Clausura, jugarán Aldosivi y Huracán. El conjunto marplatense viene de conseguir su primera victoria del semestre contra Unión y se ilusiona con mantener la categoría; el Globo venció a Banfield y puso fin a una racha de cinco partidos sin sumar.

Probables formaciones

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonatan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi, Matías García; Natanael Guzmán, Justo Giani, Tiago Serrago y Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Duelo clásico en Mendoza

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz chocan este domingo en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el Estadio Bautista Gargantini. Se podrá ver por ESPN Premium.

Los dos equipos llegan necesitados de triunfos, ya que se encuentran fuera de la zona de playoffs.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Moran; Agustín Valverde, Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernandez; Luca Martínez Dupuy o Misael Sosa y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Duelo clave por los puestos de clasificación en Alta Córdoba

Instituto y Atlético Tucumán chocan este domingo en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba. Se podrá ver por TNT Sports Premium.

Mientras el “Decano” llega en zona de playoffs; la “Gloria” se encuentra apenas a tres unidades del conjunto tucumano.

Probables formaciones de Instituto vs Atlético Tucumán

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Moreyra y Juan Ignacio Méndez; Gastón Lodico; Alex Luna y Luca Klimowicz. DT: Daniel Oldrá.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortíz, Adrián Sánchez, Kevin López; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

River se quiere aprovechar de un golpeado Sarmiento

River y Sarmiento de Junín chocan este domingo en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19.15 horas de Argentina en el Estadio Monumental. Se podrá ver por TNT Sports Premium.

El conjunto de Marcelo Gallardo viene de tres derrotas consecutivas en el plano local, y necesita ganar para sumar por Tabla Anual. La visita, en tanto, llega tras dos caídas.

Probables formaciones de River vs Sarmiento de Junín

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín de la Cuesta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento de Junín: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

Independiente quiere levantar vuelo ante Lanús

Independiente y Lanús chocan este domingo en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Se podrá ver por ESPN Premium.

El conjunto ahora dirigido por Gustavo Quinteros está último, sin triunfos; mientras que el “Granate” es uno de los animadores, ya que está cómodo en zona de playoffs, mientras aguarda por el partido de semifinales de la Copa Sudamericana.

Probables formaciones de Independiente vs Lanús

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Pablo Galdames, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.