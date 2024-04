Peñarol regresó de Estados Unidos con cinco puntos clave

El triunfo de Peñarol Rugby como visitante en el siempre difícil Infinity Park de Glendale le permite no perder pisada a su sueño de prenderse entre los cuatro mejores al finalizar la fase regular. No fue un partido con brillo, pero si de mucho trabajo de parte de ambos equipos. El anfitrión, que sufrió una tarjeta roja y una amarilla, no pudo quedarse con el empate a pesar de un buen arranque y de acercarse a siete puntos en el cierre.