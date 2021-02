Platense se refuerza con Nicolás Bertolo

"No es la mejor despedida ni la forma en que me hubiese gustado irme, pero estoy seguro de que nos volveremos a encontrar y voy a a ayudar a Banfield desde el lugar que me toque", agregó.

Banfield, a su vez, informó: "El jugador Nicolás Bertolo seguirá su carrera en el Club Atlético Platense. ¡Te deseamos lo mejor en esta etapa de tu carrera, Nico! ¡Banfield siempre será tu familia y tu casa! ¡Gracias por todo!".

Nicolás Bertolo se convirtió en el sexto refuerzo "calamar" para el torneo, luego del arquero Luis Ojeda, los delanteros Francisco Ilarregui, Jorge Pereyra Díaz y Gastón Gerzel y el volante Cristian Núñez.

Además, el club renovó hoy hasta fin de año los contratos del delantero Facundo Curuchet, el defensor Luciano Recalde y el arquero Andrés Desábato. Platense, que volvió a Primera después de 22 años, jugará el domingo desde las 17.10 por la segunda fecha de la Copa de la Liga ante Argentinos Juniors, en La Paternal.