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Horror en San Justo: la necropsia confirmó que Izan Aguirre Mendoza, de 6 años, murió de forma violenta por asfixia

Tal como fue anticipado por UNO Santa Fe esta mañana de jueves, el resultado de la necropsia convalidó que el chico murió por asfixia mecánica provocada: fue un crimen. La madre seguirá aprehendida y la semana que viene será la audiencia imputativa.

Juan Trento

Por Juan Trento

20 de agosto 2026 · 15:13hs
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Horror en San Justo: la necropsia confirmó que Isan Aguirre Mendoza

Horror en San Justo: la necropsia confirmó que Isan Aguirre Mendoza, de 6 años, murió de forma violenta por asfixia

Este mediodía se conoció el resultado de la necropsia que realizaron los médicos forenses de la Morgue Judicial de Santa Fe sobre el cadáver de Izan Aguirre Mendoza, de seis años, y el resultado al que arribaron es que la muerte se produjo como consecuencia de una asfixia mecánica, aunque realizan la salvedad de que no es concluyente en un ciento por ciento, porque aún restan análisis complementarios: bioquímicos y anatomopatológicos.

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Tal como fue anticipado esta mañana a primera hora por UNO Santa Fe, otra de las pruebas indiciarias alrededor de la muerte de Izan Aguirre Mendoza, de seis años, es el hallazgo de cabellos en sus manos, que, en opinión de los médicos y de los investigadores policiales y judiciales, se trataría de la férrea oposición que opuso el pequeño Izan a su asfixia, que fue provocada por un tercero. En el intento por aferrarse a su vida, quedaron cabellos en sus manos de quien habría provocado su muerte violenta.

Audiencia imputativa

Mientras tanto, en la conferencia de prensa realizada esta mañana en la ciudad de San Justo, y donde estuvieron presentes el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Nessier, y la fiscal del caso, Daniela Montegrosso, señalaron que la madre del menor permanecerá privada de su libertad, que fue trasladada a Santa Fe, y que se le harán los estudios que sean necesarios hasta llegar, tal vez al comienzo de la semana entrante, a la audiencia imputativa, donde se le realizará la atribución delictiva sobre su presunta responsabilidad criminal en la muerte de su hijo.

San Justo asfixia necropsia
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