Napoli invitó a Boca a jugar un amistoso en el estadio Diego Armando Maradona

24 de diciembre 2025 · 17:43hs
Mientras el plantel se toma vacaciones, Boca comienza a planificar la pretemporada (que comenzará el 2 de enero) para preparar de la mejor manera posible el 2026. Y en el horizonte, se le presentó en las últimas horas una tentadora e histórica oportunidad: jugar una amistoso contra Napoli nada menos que en el Stadio Diego Armando Maradona.

Ambas instituciones están fuertemente ligadas por el futbolista más grande de todos los tiempos, que dejó una huella imborrable con sendas camisetas y logró una profunda identificación con las dos, únicamente comparable con la de la Selección argentina. Por lo tanto, que puedan jugar un partido entre sí en el estadio que lleva su nombre aparece como una chance única.

Si bien la invitación del elenco partenopeo fue concreto, existe un único pero fuerte inconveniente, que es encontrar una fecha para disputar el encuentro. Por un lado, el Xeneize, con el arranque de la temporada a fines de enero y con triple competencia, no tendrá mucho margen. El calendario europeo, en tanto, entre ligas locales y competencias internacionales, suele ser también bastante ajustado.

A esto se le suma el hecho de que a mitad de año se juega el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, lo que acota todavía más las fechas. Por lo tanto, no será sencillo encontrar una ventana que les sirva tanto a los de la Ribera como a los del sur italiano sin que comprometa a alguno de los dos con sus respectivas competencias oficiales.

Aparte de todo esto, tras la confirmación de que Italia albergará la Eurocopa 2032 junto a Turquía, el Diego Armando Maradona sería una de las sedes elegidas para disputar el certamen. Esto implica que en la ciudad ya comiencen a planificar la remodelación y modernización del estadio, dificultando aún más la potencial concreción del amistoso entre Napoli y Boca.

Boca Napoli Diego Armando Maradona
