La plantación se realizó a partir de un censo ambiental que permitió identificar zonas con déficit de vegetación y presencia de islas de calor. La política de forestación ya alcanzó los 7.500 árboles en dos años.

La Municipalidad de Santa Fe alcanzó este año la plantación de 5 mil nuevos árboles , en el marco de una campaña sostenida de forestación urbana que se desarrolla desde el inicio de la gestión del intendente Juan Pablo Poletti . La iniciativa forma parte de una política ambiental que ya suma 7.500 árboles plantados , con el objetivo de mejorar el arbolado público, mitigar las islas de calor y fortalecer la calidad ambiental en distintos puntos de la ciudad.

La estrategia se apoya en un censo ambiental realizado a principios de año , que permitió detectar sectores urbanos con temperaturas más elevadas debido a la falta de vegetación . A partir de ese diagnóstico, el municipio avanzó con la plantación de especies nativas , priorizando barrios y espacios verdes con mayores necesidades. El trabajo se desarrolló en articulación con la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) .

Tras finalizar una de las jornadas de plantación, Poletti destacó el compromiso ambiental de la gestión. “En 2024 plantamos 2.500 árboles y este año nos propusimos llegar a los 5.000, objetivo que hoy estamos cumpliendo. Queremos que esta ciudad esté cada vez más linda y también más sana para todos los vecinos”, afirmó.

El intendente también subrayó que existe un mapa geolocalizado del arbolado, donde se puede observar dónde fueron plantados los ejemplares y si se trató de acciones realizadas junto a vecinos o instituciones. “Tenemos una ciudad muy calurosa y lo que necesitamos es sombra. Es un trabajo arduo que se hace día a día y refleja el compromiso de esta gestión”, sostuvo.

arboles 2 La ciudad sumó 5 mil nuevos árboles en 2025: detectaron 190 espacios verdes que necesitaban forestación

Por su parte, el secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, remarcó que la meta es superar año a año la cantidad de árboles plantados. “Si llegamos a 5.000, el año que viene tenemos que llegar a más. Es un desafío muy grande”, señaló.

Un censo para combatir las islas de calor

El relevamiento comenzó en zonas críticas como La Costa y barrios periféricos, y luego se extendió a toda la ciudad mediante el uso de información satelital e inteligencia artificial, complementada con recorridas manuales en el territorio. Además, el trabajo permitió identificar islas de calor, a través de acciones conjuntas con la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior y la Universidad de Grand Poitiers, de Francia.

Según explicó Ferrero, el mapa de calor permitió definir con precisión dónde plantar cada ejemplar, y así se detectó que 190 espacios verdes requerían mayor forestación. En paralelo, el municipio firmó convenios con 50 escuelas, donde se trabajó con niños y niñas sobre la importancia de los árboles y su cuidado.

Más producción en el Vivero Municipal

En los últimos dos años, el municipio duplicó la producción vegetal. Mientras que anteriormente se producían alrededor de 6.000 árboles por año, actualmente se alcanzaron más de 15.000 plantines arbóreos, gracias a la ampliación de la superficie de producción y al refuerzo de los equipos de trabajo.

Ferrero detalló que se trata de un proceso largo y cuidadoso, ya que los árboles plantados tienen entre un año y medio y dos años de desarrollo. “Arrancamos desde la semilla, luego pasa por distintos viveros y evaluaciones hasta que está en condiciones de ser plantado”, explicó.

El Vivero Municipal, ubicado dentro del Jardín Botánico, se consolidó como un espacio clave para la infraestructura verde de la ciudad. Allí se producen durante todo el año plantines florales, aromáticos, ornamentales, arbustos y árboles, adaptados a cada estación y destinados a plazas, parques y veredas.

“Estamos produciendo hoy lo que vamos a plantar dentro de dos años y aspiramos a llegar al desafío de 10.000 árboles en un solo año. Es un objetivo ambicioso, pero esperamos contar también con el acompañamiento de privados”, concluyó el funcionario.

Recuperación de espacios y trabajo con instituciones

En el marco del Día Internacional del Árbol, en agosto se plantaron 120 especies nativas en Colastiné Norte, en un terreno donde anteriormente funcionaba un basural, en la intersección de Los Urunday y Los Claveles. Todos los ejemplares son autóctonos y cumplen con las especificaciones del Plan Director de Arbolado Urbano.

Además, la Municipalidad participó del programa “Un árbol, un graduado”, impulsado por la UNL, mediante el cual se plantaron robles blancos en distintos puntos de la provincia. De los 300 ejemplares, 10 fueron colocados en un espacio verde municipal, fortaleciendo uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.