Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

¿Por qué el vicepresidente de Gimnasia es viral en redes sociales?

Gimnasia (LP) tiene nuevo presidente y en las redes sociales se viralizó un icónico momento del nuevo vicepresidente

1 de diciembre 2025 · 18:21hs
¿Por qué el vicepresidente de Gimnasia es viral en redes sociales?

Gimnasia (LP) tiene nuevo presidente y en las redes sociales se viralizó un icónico momento del nuevo vicepresidente. La institución celebró este sábado una elección histórica, con 7.749 socios acercándose a votar y la lista Usina Tripera, encabezada por Carlos Anacleto, ganó con el 74,06% de los votos.

Entre los dirigentes electos, una figura llamó especialmente la atención: Guillermo Ibáñez, flamante vicepresidente primero, conocido popularmente por haber protagonizado uno de los momentos más icónicos del hincha tripero.

image

Ibáñez fue el simpatizante que, en la recordada Promoción 2009 frente a Atlético Rafaela, quedó al borde del desmayo tras el agónico gol de Franco Niell en el 3 a 0 en el Bosque y aseguró la permanencia del “Lobo” por ventaja deportiva.

Su presencia dentro de la lista ganadora simboliza, para muchos triperos, la llegada de una dirigencia que vive con la misma pasión que los hinchas los partidos del club. Con Anacleto como presidente y una amplia nómina de autoridades renovadas, Gimnasia inicia un nuevo ciclo en busca de dejar atrás los problemas dirigenciales.

El momento en el que el vice de Gimnasia se volvió viral

Embed
Gimnasia vicepresidente promoción
Noticias relacionadas
la cargada de conti a union tras la eliminacion del clausura a manos de gimnasia

La cargada de Conti a Unión tras la eliminación del Clausura a manos de Gimnasia

los numeros: union pago caro su falta de efectividad y se quedo sin ilusion en el clausura

Los números: Unión pagó caro su falta de efectividad y se quedó sin ilusión en el Clausura

por que union sigue sin poder dar el gran salto hacia la gloria

Por qué Unión sigue sin poder dar el gran salto hacia la gloria

¡impactante! el historico recibimiento de los hinchas de union ante gimnasia

¡Impactante! El histórico recibimiento de los hinchas de Unión ante Gimnasia

Lo último

Insúa: ¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?

Insúa: ¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?

Eliminatorias rumbo al Mundial 2027: Argentina goleó a Cuba

Eliminatorias rumbo al Mundial 2027: Argentina goleó a Cuba

Fiestas privadas ilegales: vecinos de San José del Rincón denuncian descontrol nocturno

Fiestas privadas ilegales: vecinos de San José del Rincón denuncian "descontrol nocturno"

Último Momento
Insúa: ¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?

Insúa: ¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje?

Eliminatorias rumbo al Mundial 2027: Argentina goleó a Cuba

Eliminatorias rumbo al Mundial 2027: Argentina goleó a Cuba

Fiestas privadas ilegales: vecinos de San José del Rincón denuncian descontrol nocturno

Fiestas privadas ilegales: vecinos de San José del Rincón denuncian "descontrol nocturno"

Ruta 11: mientras se espera la concesión, los yuyos de la banquina ya tapan los carteles que advierten sobre los radares

Ruta 11: mientras se espera la concesión, los yuyos de la banquina ya tapan los carteles que advierten sobre los radares

Crisis en el sector panadero: cerraron 1.800 locales y se perdieron 15.000 empleos en tan solo dos años

Crisis en el sector panadero: cerraron 1.800 locales y se perdieron 15.000 empleos en tan solo dos años

Ovación
Estadísticas de Unión: Mateo Del Blanco y Cristian Tarragona destacan en el fútbol argentino

Estadísticas de Unión: Mateo Del Blanco y Cristian Tarragona destacan en el fútbol argentino

Cuándo asumirá José Alonso como presidente de Colón

Cuándo asumirá José Alonso como presidente de Colón

Delfino: A mí me resultó esta receta, quizás a Colón le funcione otra

Delfino: "A mí me resultó esta receta, quizás a Colón le funcione otra"

Cómo entender la victoria de José Alonso en las elecciones de Colón

Cómo entender la victoria de José Alonso en las elecciones de Colón

Alejandro Bonazzola asumirá como vicepresidente 3° y representará a Colón en la AFA

Alejandro Bonazzola asumirá como vicepresidente 3° y representará a Colón en la AFA

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"