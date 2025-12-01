¿Por qué el vicepresidente de Gimnasia es viral en redes sociales?

Gimnasia (LP) tiene nuevo presidente y en las redes sociales se viralizó un icónico momento del nuevo vicepresidente

Gimnasia (LP) tiene nuevo presidente y en las redes sociales se viralizó un icónico momento del nuevo vicepresidente. La institución celebró este sábado una elección histórica, con 7.749 socios acercándose a votar y la lista Usina Tripera, encabezada por Carlos Anacleto, ganó con el 74,06% de los votos.

Entre los dirigentes electos, una figura llamó especialmente la atención: Guillermo Ibáñez, flamante vicepresidente primero, conocido popularmente por haber protagonizado uno de los momentos más icónicos del hincha tripero.

Ibáñez fue el simpatizante que, en la recordada Promoción 2009 frente a Atlético Rafaela, quedó al borde del desmayo tras el agónico gol de Franco Niell en el 3 a 0 en el Bosque y aseguró la permanencia del “Lobo” por ventaja deportiva.

Su presencia dentro de la lista ganadora simboliza, para muchos triperos, la llegada de una dirigencia que vive con la misma pasión que los hinchas los partidos del club. Con Anacleto como presidente y una amplia nómina de autoridades renovadas, Gimnasia inicia un nuevo ciclo en busca de dejar atrás los problemas dirigenciales.

El momento en el que el vice de Gimnasia se volvió viral