La Selección de la ASB debutará ante Oeste Santafesino en el Provincial U15

Se dio a conocer el programa de partidos del Campeonato Provincial U15 que se jugará, desde el 26 al 28 de septiembre en Venado Tuerto. La Selección de la ASB (Asociación Santafesina) pondrá primera ante Oeste Santafesino. A continuación, todos los detalles
Se conoció el programa del Provincial U15 que se jugará, desde el 26 al 28 de septiembre en Venado Tuerto. La Selección de la ASB debutará con Oeste Santafesino
CAMPEONATO PROVINCIAL U15 (En Venado Tuerto)
Zona A (club Ciudad Venado Tuerto)
Viernes 26 de septiembre
17.30 Noroeste vs. Reconquista (P1)
20.30 Rosario vs. Cañada de Gómez (P2)
Sábado 27 de septiembre
9.30 Perdedor P1 vs. Perdedor P2
11.30 Ganador P1 vs. Ganador P2
18.30 Perdedor P1 vs. Ganador P2
20.30 Ganador P1 vs. Perdedor P2
Zona B (club Centenario Venado Tuerto)
Viernes 26 de septiembre
17.30 Asociación Santafesina vs. Oeste Santafesino (P1)
20.30 Venado Tuerto vs. Rafaela (P2)
Sábado 27 de septiembre
9.30 Perdedor P1 vs. Perdedor P2
11.30 Ganador P1 vs. Ganador P2
18.30 Perdedor P1 vs. Ganador P2
20.30 Ganador P1 vs. Perdedor P2
Domingo 28 de septiembre - Semifinales
10.00 Ganador Zona A vs. Segundo Zona B (Club Ciudad)
10.00 Ganador Zona B vs. Segundo Zona A (Club Centenario)
17.00 Tercer Puesto (Club Centenario)
19.15 Final (Club Centenario)