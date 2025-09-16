San Lorenzo entró en estado de acefalía y Moretti dejó de ser el presidente

El bloque del vicepresidente segundo Andrés Terzano renunció, San Lorenzo entró en estado de acefalía y habría elecciones tras la salida de Marcelo Moretti

El bloque del vicepresidente segundo, Andrés Terzano, renunció a sus cargos en la dirigencia, San Lorenzo entró en estado de acefalía y tendría elecciones anticipadas tras la salida de Marcelo Moretti como presidente.

Terzano, junto a su bloque integrado por Mateo Sagardoy, Leandro Virardi y María Soledad Boufflet, presentaron sus renuncias a las vocalías y el club entró en estado de acefalía, concretando la ida de Moretti como presidente.

La acefalía se da ya que quedaron menos de diez integrantes en la Comisión Directiva. Ahora, el secretario Alejandro Tamer deberá convocar a una Asamblea extraordinaria y elegir un gobierno de transición o elecciones anticipadas que podrían ser entre diciembre y marzo.

El presidente saliente Moretti no asistió a la reunión directiva por cuestiones de seguridad que se llevo a cabo en el estadio Pedro Bidegain donde varios socios se congregaron a manifestar contra el retorno de Moretti al cargo.

Otro que tampoco estuvo presente fue el ex mediocampista paraguayo y actual vocal, Néstor Ortigoza, un futbolista que llevó a la gloria a San Lorenzo ganando la Copa Libertadores 2014 y hoy se convirtió en uno de los focos de críticas de los hinchas.

San Lorenzo, a la deriva

Prueba de esto son las banderas que colgaron en la Puerta 1 y 2 del recinto ubicado en el barrio porteño de Bajo Flores donde apuntan a Ortigoza con la leyenda “Mercenario renunciá. No te queremos en SL”. Además, otra tenía la inscripción “San Lorenzo no es una tómbola, es un sentimiento. Sean responsables”.

El vocal oficialista Christian Evangelista se acercó a los socios para confirmar la acefalía y estos ingresaron al estadio donde habló el secretario saliente Martín Cigna, el cual denunció en los últimos días la falsificación de su firma, que anunció oficialmente el estado acefalo.