River, ante su última chance de meterse en la Copa Libertadores

La eliminación del Torneo Clausura lo dejó sin chances de clasificar directamente a fase de grupos y ahora depende de terceros.

Ovación

Por Ovación

27 de noviembre 2025 · 11:31hs
Tras la eliminación de River en los octavos de final del Torneo Clausura ante Racing por 3-2, el equipo de Núñez ya no tiene chances de clasificarse por cuenta propia a la Copa Libertadores y depende de otros para llegar al Repechaje del certamen continental.

El equipo que dirige Marcelo Gallardo perdió una de las posibilidades más accesibles para entrar a la Copa Libertadores al ser derrotado por Racing y ahora depende de los demás.

El año de River parecía no poder terminar peor, pero, tras la sorpresiva eliminación de Rosario Central a manos de Estudiantes de La Plata y la de Lanús frente a Tigre, donde su cabeza estaba más enfocada en la obtención de la Copa Sudamericana que en avanzar de ronda, dejó al conjunto de Núñez con menos margen en la recta final de 2025.

Los que ya tienen asegurado su lugar en la Libertadores

Boca y Rosario Central ya tienen su lugar asegurado en la fase de grupos, mientras que Argentinos Juniors se metió en el Repechaje gracias a su ubicación en la tabla anual.

El conjunto de Ariel Holan podía liberar un cupo en caso de consagrarse campeón, una posibilidad que ya no está en juego, al igual que la de Lanús que dejaba un lugar al conseguir su plaza tras salir campeón de la Sudamericana.

Ante esta situación, River dependerá de equipos que se enfrentan en los cuartos de final y uno de ellos es su eterno rival, ya que, Boca y Argentinos Juniors podrían liberar un cupo si se coronan campeones. En ese caso, el elenco de Núñez ingresaría a la fase inicial del torneo continental al ocupar el tercer puesto del Repechaje en la tabla anual.tWh9MQ

Boca y Argentinos Juniors se miden el próximo domingo en La Bombonera y, al enfrentarse entre ellos, es la única vía que le queda a River para llegar a la Copa Libertadores.

River Copa Libertadores Marcelo Gallardo
