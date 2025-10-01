Uno Santa Fe | Ovación | PSG

PSG superó a Barcelona de visitante y se planta para defender la corona de la Champions

El último campeón de la Champions League, PSG, superó de visitante a Barcelona por la fecha 2. A continuación, el repaso

1 de octubre 2025 · 19:36hs
PSG superó a Barcelona de visitante y se planta para defender la corona de la Champions

Con nueve partidos continuó la segunda fecha de la Champions League. Si bien no tuvieron tanta incidencia como este martes, donde Lautaro Martínez y Julián Álvarez fueron claves en sus equipos, hubo fuerte presencia argentina. En el duelo más esperado, PSG venció a domicilio a Barcelona por 2-1.

Embed - EL CAMPEÓN PARISINO SE LO DIO VUELTA AL CULÉ EN LA ÚLTIMA | Barcelona 1-2 PSG | RESUMEN

La jornada comenzó con la goleada, a domicilio, del Newcastle United ante el Union St. Gilloise por 4-0. En el dueño de casa, que había ganado en su debut, fue titular Kevin Mac Allister, quien además lleva el brazalete de capitán del elenco de Bélgica.

Embed - LAS URRACAS Y UNA GOLEADA CONTUNDENTE EN BÉLGICA | Royale Union SC 0-4 Newcastle | RESUMEN

En el mismo turno, el Qaraba de Azerbaiyán venció al Copenhague de Dinamarca por 2-0 y se posiciona como uno de los líderes de la competencia luego de haber sumado de a tres en el debut.

Embed - LOS JINETES GANARON COMO LOCAL Y MANTIENEN PUNTAJE PERFECTO | Qarabag 2-0 Copenhague | RESUMEN

Arsenal, que tiene a Gabriel Heinze como uno de los ayudantes de campo de Mikel Arteta, le ganó 2-0 en Inglaterra a Olympiacos. En elenco griego jugaron Francisco Ortega, Santiago Hezze y Lorenzo Scipioni. Los dos primeros lo hicieron desde el inicio.

Embed - LOS GUNNERS FESTEJARON EN LONDRES Y SIGUEN ARRIBA | Arsenal 2-0 Olympiacos | RESUMEN

Mónaco y Manchester City repartieron puntos en Inglaterra. El elenco inglés lo ganaba por el doblete de Erling Haaland pero, en el último minuto, Dier igualó las acciones con su remate desde los 12 pasos.

Embed - A LOS CITIZENS SE LES ESCAPÓ LA VICTORIA SOBRE LA HORA | Monaco 2-2 M. City | RESUMEN

Más de los argentinos en la Champions League

Bayer Leverkusen, en el BayArena, igualó 1-1 ante PSV Eindhoven. Equi Fernández completó los 90 minutos mientras que Claudio Echeverri, que formó parte del banco de suplentes, saltó al campo de juego cuando el reloj marcaba 80'.

Embed - EL LEVERKUSEN Y PSV EMPATARON Y SIGUEN SIN GANAR EN LA CHAMPIONS | B. Leverkusen 1-1 PSV | RESUMEN

La otra gran goleada de la jornada se dio en Alemania. Borussia Dortmund vapuleó 4-1 a Athletic de Bilbao en el Signal Iduna Park. Aaron Anselmino se resintió de una vieja lesión muscular y, por ello, no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes.

Embed - EL DORTMUND GOLEÓ EN CASA Y SONRIÓ EN LA CHAMPIONS | Borussia Dortmund 4-1 Athletic Club | RESUMEN

En uno de los partidos que más prometía París Saint Germain venció a Barcelona en condición de visitante. Pese a que el Culé fue quien abrió el marcador, el campeón vigente de la Champions League dio el golpe sobre la mesa y se quedó con tres puntos claves. Ferrán Torres adelantó al local, mientras que Mayulu y Gonzalo Ramos le dieron el triunfo al PSG.

En tierras italianas Napoli venció por 2-1 a Sporting de Lisboa. En el estadio Diego Armando Maradona, los locales se impusieron gracias al doblete de Rasmus Höjlund, quien en ambas ocasiones fue asistido por Kevin De Bruyne. Para la visita había igualado Luis Suárez, de penal.

Embed - DOBLETE DE HOJLUND Y TRIUNFAZO NAPOLITANO EN EL DIEGO MARADONA | Napoli 2-1 Sp. Lisboa | RESUMEN

Por último, Villarreal y Juventus repartieron puntos tras un entretenido 2-2 en el estadio de la Cerámica. Con Juan Foyth fuera del banco de suplentes, el Submarino Amarillo sumó un punto por los goles de Georges Mikautadze y Renato Veiga. Por su parte, para los italianos convirtieron Federico Gatti y Francisco Conceição.

Embed - EMPATE AGÓNICO ENTRE EL SUBMARINO AMARILLO Y LA VECCHIA SIGNORA | Villarreal 2-2 Juventus | RESUMEN

Los resultados de la Champions League

Union St. Gilloise 0-4 Newcastle United

Qaraba 2-0 Copenhague

Arsenal 2-0 Olimpiacos

Mónaco 2-2 Manchester City

Bayer Leverkusen 1-1 PSV Eindhoven

Borussia Dortmund 4-1 Athletic de Bilbao

Barcelona 1-2 París Saint Germain

Napoli venció 2-1 Sporting de Lisboa

Villarreal 2-2 Juventus

PSG Barcelona Champions League
