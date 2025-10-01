La reserva Colón no levanta, cayó con Independiente Rivadavia y se desploma en la tabla

La reserva de Colón no levanta cabeza y cayó 3-0 frente a Independiente Rivadavia, por la fecha 12 del Clausura Proyección. El Sabalero hace cinco que no gana

La reserva de Colón no logra levantar cabeza y este miércoles sumó otra derrota que profundiza su bache. En Mendoza, cayó 3-0 frente a Independiente Rivadavia , con goles de Luciano Sabato, Julián Reyna y Sebastián Muñoz, por la fecha 12 de la zona A del Clausura Proyección.

Con este resultado, el Sabalero acumula cinco partidos sin ganar, con tres derrotas consecutivas y dos empates. El equipo dirigido por Martín Minella se mantiene con 11 puntos, producto de dos victorias, cinco pálidas y la misma cantidad de empates, quedando a tres unidades del último lugar y a cinco del octavo, el último que accedería a los playoffs.

El panorama deja en evidencia un bache pronunciado en el rendimiento del Rojinegro, que deberá buscar soluciones rápidas para salir de la racha negativa y volver a pelear por un lugar en la zona de clasificación.

Formaciones de Independiente Rivadavia y Colón

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Fernando Molina, Matías Salvo, Tiago Andino, Tomás Arias, Marcos Narváez, Joaquín Ibáñez, Francisco Ortiz, Luciano Sabato, Julián Reyna y Axel Leiva. DT: Oscar Alonso

Colón: Gian Piaggio; Santiago Colidio, Ramiro Soperez, Nazareno Luque, Abel Galbán, Santiago García, Máximo Johnston, Ignacio Sinturión, Lucas Genolet, Alex Aranda y Laureano Paez. DT: Martín Minella.