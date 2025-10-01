Reunión de 53 vecinales con el municipio: se reiteraron reclamos por el estado de las calles en el encuentro con Poletti

El principal reclamo de las vecinales pasó por el estado de las calles. Poletti dijo que se agradeció al municipio el plan de iluminación en los barrios.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, encabezó este martes una reunión con más de 50 asociaciones vecinales en el Museo de la Constitución. Agradecieron al municipio el plan de iluminación, pero expresaron fuertes reclamos por el estado de las calles.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , se reunió este martes con representantes de 53 asociaciones vecinales en el Museo de la Constitución, en un encuentro que funcionó como una especie de audiencia pública, donde cada vecinal tuvo tres minutos para exponer sus planteos.

Poletti aclaró que la dinámica no consistió en una presentación unidireccional: “No era una exposición, presentamos lo que hicimos estos 20 meses de gestión. Se presentaron 10 ejes para dar posibilidad a que las vecinales interactúen. Durante tres minutos tuvo la palabra cada vecinal como si fuera una audiencia pública, con todos los reclamos que se compartieron y quedaron en un sistema”.

Según detalló, los pedidos de los vecinos serán clasificados para definir su nivel de resolución: “De esos reclamos podemos clasificar en los que se pueden resolver con gestión, qué lleva proyecto de envergadura, qué es un proyecto más chico que tiene escala municipal y qué debemos tramitar con provincia o con Nación para la solución de la problemática”.

Luces sí, calles no

El intendente destacó que hubo consenso en un aspecto positivo: “Uno de los puntos en donde mayor unanimidad hubo fue el agradecimiento a las luminarias. El plan de iluminación fue efectivo y se notó en las 53 vecinales que hoy asistieron”.

Sin embargo, el tono de los reclamos se endureció al hablar del estado de la infraestructura urbana: “Lo que más se cuestionó es el estado de las calles, sobre todo las calles de tierra, y el hecho de continuar con el plan de bacheo. Pese a que hicimos un esfuerzo y una inversión sacando el impuesto al bache, sabemos que seguimos teniendo problemas de pozos, de calles que se tornan intransitables”.

Pedidos de continuidad y organización

Además, los vecinos plantearon la necesidad de que estos encuentros tengan continuidad: “Un pedido de las vecinales es que estas reuniones se manejen por distritos y más allá de alguna reunión anual. No todos los distritos tienen las mismas prioridades, cada distrito tendrá su coordinador para que se envíen las tres problemáticas más importantes que tengan previo a las reuniones”, explicó Poletti.