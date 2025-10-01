Uno Santa Fe | Ovación | México

México rescató un empate agónico ante España en el Mundial Sub 20

México igualó 2-2 con España en la segunda fecha del Grupo C del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile

1 de octubre 2025 · 19:54hs
México rescató un empate agónico ante España en el Mundial Sub 20

México igualó este miércoles 2-2 con España en la segunda fecha del Grupo C del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. Así, los Aztecas quedaron en el segundo lugar de su zona, condos unidades, un escalón por debajo de Marruecos, que posee 3. Por otro lado, los ibéricos está últimos junto a Brasil, con tan solo 1 punto.

Los dos goles de El Tri llegaron de la mano de Gilberto Mora Zambrano (doblete). Mientras que los dos tantos de “La Roja” fueron realizados por Pablo García e Iker Bravo.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el equipo liderado por el director técnico Eduardo Arce desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de España.

En el minuto 32, el combinado norteamericano abrió el marcador del estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Alexéi Domínguez realizó un pase preciso que terminó en la definición de Gilberto Mora Zambrano, el delantero dominó la pelota adentro del área chica y descolocó al guardameta Fran González.

Sin embargo, diez minutos después, el equipo comandado por el entrenador Paco Gallardo igualó el duelo. Pablo García ejecutó un disparo potente que envió la pelota al ángulo superior izquierdo del arco de su contrincante. De esta manera, España concretó el 1-1 en el tanteador.

En el complemento del partido, La Roja regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó en el desarrollo del planteo ofensivo, el cual generó diversas oportunidades claras de gol.

A los 35 minutos, Iker Bravo convirtió desde los doce pasos y concretó el 2-1 en el marcador. Todo indicaba que España se llevaría el partido.

Pero, siete minutos más tarde, Gilberto Mora Zambrano aprovechó un error defensivo, ocasionado por una distracción, y ejecutó un disparo al ras del suelo que no pudo despejar el arquero Fran González. En los instantes finales, los dos equipos insistieron en el ataque para evitar la igualdad. Sin embargo, las imprecisiones en las definiciones sellaron un sorprendente empate.

El resumen de México y España

Embed - #ESPAÑA y #MÉXICO REPARTIERON PUNTOS en un PARTIDAZO | España 2–2 México | Resumen

