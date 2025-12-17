Argentinos se metió en la puja con Gimnasia por Ignacio Fernández

Gimnasia (LP) le hizo una fuerte oferta a Ignacio Fernández, que cerró su ciclo en River, pero apareció Argentinos en la conversación

Luego de que Marcelo Gallardo le comunicara que no iba a ser tenido en cuenta para 2026, Ignacio Fernández se despidió de River y busca definir su futuro lo antes posible durante este mercado de pases. El volante ofensivo de 35 años quiere regresar a Gimnasia (LP) , pero por el momento y tras dos reuniones con la nueva comisión directiva que encabeza Carlos Anacleto, no hubo avances. Incluso las diferencias entre las partes son abismales, por el momento.

Ahora, en las últimas horas, Argentinos Juniors se metió en las negociaciones y además de recibir llamados por parte del cuerpo técnico de Nico Diez, le hizo una oferta superadora, con un contrato muy tentador en cuanto a lo económico, para que el futbolista de 35 años vista la camiseta del elenco de La Paternal en 2026 y dispute la Copa Libertadores (jugará la fase 2).

El motivo por el cual el Bicho avanzó en las negociaciones por Nacho Fernández es porque Alan Lescano, una de sus grandes figuras y que juega en la misma posición, podría ser vendido en este mercado de pases. En este contexto, surgió el nombre del exfutbolista de River y Gimnasia.

Ahora, todo dependerá del futbolista, quien tiene que decidir si se va a jugar la Copa Libertadores con el cuadro de la Paternal y acepta la oferta que le hicieron, o si vuelve al club de sus amores por menos dinero y tiene una segunda etapa en el Lobo.