Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Argentinos se metió en la puja con Gimnasia por Ignacio Fernández

Gimnasia (LP) le hizo una fuerte oferta a Ignacio Fernández, que cerró su ciclo en River, pero apareció Argentinos en la conversación

17 de diciembre 2025 · 19:27hs
Argentinos se metió en la puja con Gimnasia por Ignacio Fernández

Luego de que Marcelo Gallardo le comunicara que no iba a ser tenido en cuenta para 2026, Ignacio Fernández se despidió de River y busca definir su futuro lo antes posible durante este mercado de pases. El volante ofensivo de 35 años quiere regresar a Gimnasia (LP), pero por el momento y tras dos reuniones con la nueva comisión directiva que encabeza Carlos Anacleto, no hubo avances. Incluso las diferencias entre las partes son abismales, por el momento.

Argentinos también quiere a Nacho Fernández

Ahora, en las últimas horas, Argentinos Juniors se metió en las negociaciones y además de recibir llamados por parte del cuerpo técnico de Nico Diez, le hizo una oferta superadora, con un contrato muy tentador en cuanto a lo económico, para que el futbolista de 35 años vista la camiseta del elenco de La Paternal en 2026 y dispute la Copa Libertadores (jugará la fase 2).

El motivo por el cual el Bicho avanzó en las negociaciones por Nacho Fernández es porque Alan Lescano, una de sus grandes figuras y que juega en la misma posición, podría ser vendido en este mercado de pases. En este contexto, surgió el nombre del exfutbolista de River y Gimnasia.

Ahora, todo dependerá del futbolista, quien tiene que decidir si se va a jugar la Copa Libertadores con el cuadro de la Paternal y acepta la oferta que le hicieron, o si vuelve al club de sus amores por menos dinero y tiene una segunda etapa en el Lobo.

Gimnasia Ignacio Fernández Argentinos
Noticias relacionadas
gimnasia y estudiantes definen al finalista en un clasico platense cargado de historia

Gimnasia y Estudiantes definen al finalista en un clásico platense cargado de historia

olimpia no sumara a jose florentin por su situacion judicial en argentina

Olimpia no sumará a José Florentín por su situación judicial en Argentina

psg, el primer club frances en ganar la copa intercontinental

PSG, el primer club francés en ganar la Copa Intercontinental

el mclaren campeon de formula 1 llego a la argentina

El McLaren campeón de Fórmula 1 llegó a la Argentina

Lo último

Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Manchester City y Newcastle avanzan a semifinales de la EFL Cup

Manchester City y Newcastle avanzan a semifinales de la EFL Cup

Sin stock público: los viajeros santafesinos deberán comprar la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias

Sin stock público: los viajeros santafesinos deberán comprar la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias

Último Momento
Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Manchester City y Newcastle avanzan a semifinales de la EFL Cup

Manchester City y Newcastle avanzan a semifinales de la EFL Cup

Sin stock público: los viajeros santafesinos deberán comprar la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias

Sin stock público: los viajeros santafesinos deberán comprar la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Olimpia no sumará a José Florentín por su situación judicial en Argentina

Olimpia no sumará a José Florentín por su situación judicial en Argentina

Ovación
Unión tiene casi 23 mil socios, destacó Andrés Valenti, secretario general del club

"Unión tiene casi 23 mil socios", destacó Andrés Valenti, secretario general del club

Relacionan al 10 de la reserva de Boca con Colón

Relacionan al 10 de la reserva de Boca con Colón

Marcelo Martín, presente en la despedida de año de la oposición a la conducción de Luis Spahn en Unión

Marcelo Martín, presente en la despedida de año de la oposición a la conducción de Luis Spahn en Unión

Colón abrirá un entrenamiento y habrá atención a la prensa de Ezequiel Medrán, Ignacio Lago y Leandro Allende

Colón abrirá un entrenamiento y habrá atención a la prensa de Ezequiel Medrán, Ignacio Lago y Leandro Allende

El lujoso predio donde Unión entrenará durante su estadía en Uruguay

El lujoso predio donde Unión entrenará durante su estadía en Uruguay

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable