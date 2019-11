"Pusimos mucha actitud, y por eso lo ganamos"

Otra vuelta olímpica más para El Quillá en el torneo Dos Orillas masculino. Esta con un sabor especial y distinto. Ya que en las ocasiones anteriores lo había logrado en condición de visitante en la capital entrerriana.

El “tiburón” se consagró por cuarta temporada consecutiva como el mejor del certamen. Venció en la final 2 a 1 a Estudiantes, al igual que en las anteriores definiciones. A lo que le sumó el bicampeonato en Reserva, al superar al mismo rival y repetir resultado.

"Tengo una alegría total, cuarta corona, segunda consecutiva de la reserva, y no queda otra que festejar. Con el CAE arrancamos perdiendo, lo supimos levantar, pusimos mucha actitud pese a la lesión de varios jugadores importantes para nuestro plantel". señaló el capitán Gonzálo Trinchieri.

El calificado jugador de El Quillá explicó que "supimos sobrellevar esas cuestiones, más las tarjetas que nos sacaron, igual los atacamos, creo que los dominamos nosotros, lo merecíamos ganar, y sobre el final tuvimos la suerte del campeón. Otro año más que podemos festejar y nuevamente los mejores por un rato".

Sobre el título alcanzado el fin de semana manifestó que "este año fue completa esta consagración ya que ganamos el Regional, ahora el Dos Orillas, y nos trajimos el ascenso con el cincuenta por ciento del equipo del Tiburón. No pudimos ganar el campeonato, pero si ascendimos, ganamos casi todos los partidos, creo que estamos para más, y hay que poner un poquito más de compromiso por parte de todos".

El autor de los dos goles ante Estudiantes de Paraná en la final, señaló que "mantener cuatro años este nivel, cuatro años llegar a la final, mismo semifinalista, mismo finalista, esta vez fue en casa, y eso creo que fue lo más lindo de todo. La verdad que estamos muy arriba, y estamos agradecidos a nuestras familias, a los amigos, y a las chicas por el apoyo que nos brindaron".

En relación a los dos goles de la consagración manifestó que "el año pasado se me había dado un gol en la final, venía seco en el Nacional de selecciones, no pude meter ninguno, y meter dos, uno de pegada, que no meto nunca en mi vida, en lo invidual una alegría enorme, y en un año muy duro, esto es energía pura para el año que viene".