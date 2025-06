Qué valor tiene el plantel de Platense en comparación con el de Boca y River

image.png

River Plate, con figuras como Franco Mastantuono (US$ 17,1 millones), Facundo Colidio, Kevin Castaño y Sebastián Driussi, posee un plantel estimado en US$ 118,16 millones, siendo el más caro del torneo.

Boca Juniors, con nombres como Kevin Zenón (US$ 11,4 millones) y Miguel Merentiel, lo sigue con US$ 95,34 millones de valuación. Le pisan los talones Racing Club (US$ 83,43 millones), Vélez Sarsfield (US$ 72,43 millones) y Estudiantes de La Plata (US$ 63,22 millones).

En ese contexto, Platense logró lo impensado con un plantel liderado por Vicente Taborda (US$ 2,85 millones), Juan Pablo Cozzani (US$ 3,19 millones), Ignacio Vázquez (US$ 2,28 millones) y Santiago Toloza (US$ 1,37 millones), entre otros valores emergentes.

image.png

Los 10 planteles más valiosos (valores en dólares)

River Plate: US$ 118.166.400

Boca Juniors: US$ 95.337.600

Racing Club: US$ 83.427.000

Vélez Sarsfield: US$ 72.424.200

Estudiantes LP: US$ 63.213.000

Talleres: US$ 54.093.000

Independiente: US$ 46.204.200

San Lorenzo: US$ 45.520.200

Rosario Central: US$ 45.030.000

Belgrano: US$ 40.165.800

En contrapartida, Platense (US$ 27.855.000) se ubicó en el lote de los de presupuesto bajo, junto con Huracán (US$ 27.622.200), Godoy Cruz (US$ 26.767.200) y Newell’s (US$ 24.681.000).

Una hazaña táctica y económica

El equipo dirigido por Favio Orsi y Sergio Gómez combinó disciplina táctica, solidez defensiva y un mediocampo de buen pie para superar con inteligencia a rivales más poderosos.

Los datos de Transfermarkt confirman el abismo económico entre el campeón y los clubes que suelen protagonizar los mercados de pases. Platense lo logró con menos del 25% del valor de River y poco más del 29% del de Boca.

En un torneo donde los millones no alcanzaron para garantizar títulos, el “Calamar” se ganó un lugar en la historia con una consagración tan austera como épica.

(Información con base en valuaciones de Transfermarkt. Conversión a dólares: 1 euro = 1,14 dólares estadounidenses.)