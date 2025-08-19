Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing buscará dar vuelta la llave ante Peñarol en Avellaneda

Racing será local desde las 21.30 de Peñarol, con quien perdió por 1-0 en Montevideo, en busca de los cuartos de final de la Libertadores.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2025 · 07:26hs
Racing buscará dar vuelta la llave ante Peñarol en Avellaneda

Racing recibe a Peñarol este martes, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Presidente Juan Domingo Perón desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El conjunto de Gustavo Costas, con la incorporación de Marcos Rojo, busca revertir la derrota 0-1 que sufrió en Uruguay para avanzar a cuartos de final. El ganador de esta serie se enfrentará contra el vencedor de Fortaleza vs Vélez, que igualaron 0-0 y definen en Liniers.

Probables formaciones de Racing vs Peñarol por Copa Libertadores

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare oFranco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Peñarol: Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera. DT: Diego Aguirre..

Racing Peñarol Libertadores
Noticias relacionadas
los hinchas de racing no la pasaron bien en el campeon del siglo

Los hinchas de Racing no la pasaron bien en el Campeón del Siglo

Marcos Rojo tuvo sus primeros minutos como jugador de Racing.

Rojo, después del debut en Racing: "La serie está abierta para definirla en casa"

racing busca un buen resultado ante penarol en montevideo

Racing busca un buen resultado ante Peñarol en Montevideo

el boca de riquelme y una crisis que no parece tener final cercano

El Boca de Riquelme y una crisis que no parece tener final cercano

Lo último

Maizon Rodríguez: En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Último Momento
Maizon Rodríguez: En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Ovación
Madelón: Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe

Madelón: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!