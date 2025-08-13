Uno Santa Fe | Ovación | Rojo

Rojo, después del debut en Racing: "La serie está abierta para definirla en casa"

El defensor Marcos Rojo, apenas con un par de ensayos realizados, debutó con la camiseta de Racing en la derrota frente a Peñarol por la Copa Libertadores

13 de agosto 2025 · 10:24hs
Marcos Rojo tuvo sus primeros minutos como jugador de Racing.

Tras su debut con la camiseta de Racing, con su incorporación cerrada hace pocos días, el defensor Marcos Rojo fue optimista de cara al partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores, en los que la “Academia” deberá “hacer las cosas bien” para conseguir la remontada.

En el partido de ida, disputado en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, Racing fue derrotado por 1-0, con el gol del delantero David Terans a 12 minutos del final del tiempo reglamentario.

Además, el zaguero central se mostró “contento de debutar” en el club de Avellaneda y agradeció el apoyo de la gente.

Habiendo disputado ocho minutos en su debut con la camiseta celeste y blanca, en una derrota por la mínima ante Peñarol, el defensor Marcos Rojo apeló a su experiencia para transmitir tranquilidad sobre la situación en la que se encuentra su equipo con vistas a la clasificación a cuartos de final.

El exjugador de Boca dejó en claro que considera que “el resultado quedó abierto para definirlo en casa”, haciendo referencia al partido de vuelta que se disputará el próximo martes 19 de agosto a partir de las 21:30 horas.

Además, sobre el desarrollo del partido, Rojo opinó que fue un encuentro “friccionado”, debido al estado del campo de juego, el cual “no ayudó” y teniendo en cuenta al rival, argumentando que cuando se juega en Uruguay los rivales “hacen partidos difíciles y trabados”.

Acerca del momento de su ingreso al campo de juego, el defensor de 35 años afirmó estar muy contento de debutar “en Libertadores y con este club tan grande”, contando también que el entrenador Gustavo Costas le pidió “que entre concentrado y atento a la pelota parada”.

Hablando sobre la hinchada que acompañó al equipo de Avellaneda hacia el extranjero, Rojo, rebautizado como “Marcos R.” para evitar el uso del color que representa su apellido, comentó que fue “increíble” y valoró que hayan llegado a la cancha con cinco horas de anticipación, además de agradecer “por el aguante y el cariño de siempre”, ya que, aunque su llegada es reciente, lo recibieron “muy bien”.

Por último, el jugador con pasado en dos Mundiales con la Selección argentina aseguró que aportará desde donde le toque y “desde la experiencia”, y que sus compañeros “están trabajando muy bien”, con la expectativa de “hacer las cosas bien en nuestra casa para darlo vuelta”.

