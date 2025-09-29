Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing no ejecutó la cláusula de extensión de Vietto y buscaría renovar de otra manera

Racing no hará uso de la cláusula de extensión automática en el contrato del delantero Luciano Vietto por el alto salario

29 de septiembre 2025 · 19:26hs
Racing no ejecutó la cláusula de extensión de Vietto y buscaría renovar de otra manera

Racing no hará uso de la cláusula de extensión automática en el contrato del delantero Luciano Vietto, que lo hubiera mantenido hasta diciembre de 2026. La decisión se tomó, porque el nuevo salario fijado en esa opción era considerado demasiado elevado para la producción que tuvo en este semestre.

De todos modos, la dirigencia busca que Vietto continúe en el plantel más allá de diciembre, cuando vence su actual vínculo, pero con un contrato con cifras menores.

Actualmente, el ex Villarreal y Al-Hilal tiene uno de los tres sueldos más altos del plantel, solo por detrás de Adrián Martínez y Matías Zaracho.

El futuro del jugador dependerá de si acepta la propuesta de la Academia o escucha ofertas del exterior. Desde su entorno confirmaron que ya hubo sondeos de clubes de Brasil, México y la MLS, lo que podría abrirle la puerta a un nuevo ciclo en el extranjero si no hay acuerdo con el club de Avellaneda.

Vietto, todavía en deuda en Racing

El regreso de Vietto fue uno de los más esperados por los hinchas, pero las lesiones le impidieron tener continuidad. En esta segunda mitad de 2025 apenas disputó cuatro partidos —tres por el Torneo Clausura y uno por Copa Libertadores ante Peñarol—, afectados por una lumbalgia derivada de una sacroileítis. Incluso debió recibir una medicación especial, autorizada por Conmebol, para bloquear el dolor.

El volante ofensivo jugó por última vez ante Huracán y tuvo una floja actuación. Posteriormente, quedó afuera del banco en el clásico de Avellaneda por una molestia en el isquiotibial y también se perdería el cruce por Copa Argentina ante River de este jueves.

Desde su regreso a la Academia, Vietto acumula 33 partidos jugados, 7 goles y dos títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Sin embargo, su futuro inmediato es una incógnita: si las partes no llegan a un acuerdo, su segundo ciclo en Racing podría terminar en diciembre.

Racing Luciano Vietto contrato
