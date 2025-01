Racing no se conforma y ahora quiere a Adrián Fernández

Racing va por Toto Fernández

El actual mediocampista de Peñarol de Uruguay empezó su relación con la pelota a los tres años pero fue a los 17 cuando se acercó al “Candombero”, de pura casualidad, y terminó entrando en la sexta división.

"Me llevó un amigo. Vivía al pedo, entonces un amigo me dijo 'me acompañas'. Él había hablado por mí en ese momento, llevé los botines, me probé y después me dijeron que al otro día fuera a jugar un amistoso con Huracán" recordó el avellanedense.

Antes de sus primeros pasos en el club de la Isla Maciel, Fernández trabajaba en el comercio que la familia tenía en Villa Tranquila y ahí fue donde se desempeñó en diferentes roles del negocio: "Siempre fui a darle una mano a mi tía, gracias a eso pude aprender lo que es ser carnicero, verdulero, repositor, almacenero y me quedó una muy linda experiencia".

En la sexta división disputó alrededor de 10 partidos e, inmediatamente, fue ascendido a Reserva. Un año después, en 2021 y bajó la dirección técnica de Pablo Frontini, debutó profesionalmente con la camiseta de San Telmo en la victoria ante Villa Dalmine por la séptima fecha de la Primera Nacional.

A los tres meses de aquel primer paso en la Primera de San Telmo, fue cedido a Colegiales donde estuvo un año y medio hasta finales de 2022. En el club de Munro jugó 33 encuentros y marcó su primer gol profesional en el triunfo 2-1 ante Defensores Unidos de Zarate por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana.

En su vuelta al club de la Isla Maciel, el jugador no iba a ser considerado pero empezó a ganar terreno y fue una de las figuras del “Candombero” hasta la victoria 3-0 en la fecha 26 ante Brown de Adrogué.

Ese partido significó el último del de Sarandí con la camiseta azul y celeste ya que, tras dicho encuentro de mitad de certamen con el equipo peleando el ascenso a la Liga Profesional, fue cedido hasta diciembre de este año a uno de los grandes del fútbol uruguayo: Peñarol de Montevideo.

Tras 56 partidos, cinco goles y once asistencias en San Telmo, el mediocampista llegó al ´Carbonero´ para disputar el Clausura Uruguayo y la Copa Libertadores. Desafortunadamente para él, el entrenador Diego Aguirre no lo tuvo en cuenta y solo disputó tres encuentros redondeando el pobre número de 49 minutos con la camiseta aurinegra.

Por su juego, Fernández es comparado con Juan Román Riquelme debido a que es muy hábil con el balón, le gusta pisar la pelota y defenderse de las marcas con movimientos similares, con cadera y brazos aprovechando su gran contextura para evitar ser desplazado.

El mediocampista está cedido a Peñarol hasta fin de este año, misma fecha de vencimiento que tiene su contrato con San Telmo. Con la finalización de vinculos cerca, quién apareció en busca de los servicios de Fernández fue Racing que deberá resarcir al Carbonero y negociar con el Candombero por la ficha del futbolista.

En las últimas horas, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se refirió a este interés de la Academi: "Estoy en constante contacto con Diego Milito porque quieren a Toto que, capaz, acá no tuvo los minutos deseados que pensaba que iba a tener y en Racing los puede llegar a tener. Estamos negociando, quizás vaya para allá".