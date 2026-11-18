Diego Milito se comunicó con el exintegrante del cuerpo técnico de Scaloni para ofrecerle el desafío de dirigir a Racing, pero Samuel prioriza comenzar su carrera en Europa.

Racing comenzó a moverse para encontrar al entrenador que conducirá al equipo durante la temporada 2027 y Diego Milito apuntó a un nombre de peso. El presidente de la Academia mantuvo un contacto con Walter Samuel, recientemente desvinculado de la Selección Argentina. Sin embargo, el exdefensor no mostró interés en asumir el desafío porque tiene otros planes para su futuro profesional.

El llamado de Milito a Samuel y una respuesta que obligó a buscar otras opciones

La dirigencia de Racing pretende comenzar una nueva etapa deportiva después de un 2026 que estuvo lejos de las expectativas. En ese escenario, Milito decidió comunicarse personalmente con Samuel para conocer sus intenciones de iniciar una carrera como entrenador principal.

El contacto tuvo un carácter exploratorio y no llegó a existir una propuesta contractual formal, ya que el exayudante de Lionel Scaloni manifestó su intención de desarrollar su primera experiencia como director técnico en el fútbol europeo.

Samuel y Milito mantienen una relación cercana desde sus tiempos como futbolistas. Ambos compartieron plantel en Inter de Milán y fueron protagonistas de la histórica conquista de la Champions League 2010, además de coincidir en la Selección Argentina.

No es la primera vez que el actual presidente académico intenta convencer a su excompañero de sumarse a un proyecto en Avellaneda. En 2014, cuando Milito regresó a Racing, también existió un acercamiento, aunque Samuel decidió continuar su carrera en Europa.

El exdefensor tendría conversaciones avanzadas para incorporarse a una institución del exterior, situación que terminó de alejar la posibilidad de verlo al frente del conjunto de Avellaneda.

Su salida del seleccionado nacional se concretó después del amistoso frente a Costa Rica, que terminó con una goleada argentina por 7-0. En aquella jornada recibió un reconocimiento de Claudio Tapia y Emiliano Martínez por su trayectoria dentro del cuerpo técnico.

Samuel había integrado el equipo de trabajo de Scaloni desde 2018 y participó de las conquistas de dos Copas América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Racing tiene otros cuatro candidatos y una fecha límite para elegir entrenador

La búsqueda del nuevo conductor aparece como una de las principales prioridades de la dirigencia, especialmente después de una temporada marcada por la inestabilidad futbolística.

Durante 2026, Racing atravesó las salidas de Gustavo Costas y Juan Pablo Vojvoda, mientras que Sebastián Romero terminó haciéndose cargo del equipo de manera interina.

A ese escenario se sumaron la eliminación antes de los octavos de final del Torneo Clausura y la imposibilidad de conseguir una clasificación a las competencias internacionales de 2027.

La intención de Milito y Sebastián Saja es definir al próximo entrenador antes del 14 de diciembre, fecha prevista para el comienzo de la pretemporada.

Con Samuel fuera de carrera, uno de los principales apuntados es Guillermo Barros Schelotto, cuyo contrato con Vélez finaliza en diciembre. Su futuro dependerá de las decisiones institucionales que se adopten en el club de Liniers.

Otra alternativa importante es Nicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors, quien también se encuentra transitando la etapa final de su vínculo contractual.

Más atrás aparecen Mauricio Pellegrino y Gabriel Heinze, dos nombres que forman parte de las opciones que analiza la dirigencia para encabezar el próximo proyecto.

De esta manera, Racing continúa evaluando candidatos mientras se acerca el inicio de la preparación para la nueva temporada. El intento por Samuel no prosperó y ahora Milito deberá acelerar las gestiones para encontrar al entrenador que permita recuperar el protagonismo de la Academia en 2027.