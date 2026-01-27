Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

Racing recibe a Central con urgencias tras un debut sin respuestas

La Academia y el Canalla llegan golpeados a la segunda fecha del Apertura. En Avellaneda, ambos buscan reacción inmediata y su primer triunfo del año.

27 de enero 2026 · 10:06hs
Racing recibe a Central con urgencias tras un debut sin respuestas

Racing y Rosario Central se enfrentarán este miércoles en el Cilindro de Avellaneda con la necesidad de dar un giro futbolístico y anímico. Tras estrenos por debajo de lo esperado, los dos equipos apuntan a sumar de a tres para no quedar relegados desde temprano en la Zona B del Torneo Apertura.

Racing busca reacción en el Torneo Apertura

La derrota ante Gimnasia en La Plata dejó preocupación en el mundo Racing. El equipo de Gustavo Costas mostró dificultades para sostener el ritmo del partido y careció de profundidad en los metros finales. Por eso, el duelo ante Rosario Central aparece como una prueba clave para empezar a enderezar el rumbo.

El entrenador mantendría la base del equipo que jugó en el Bosque, aunque la única duda estaría en el sector ofensivo: Duván Vergara pelea el puesto con Tomás Conechny, quien ingresó desde el banco y convirtió el descuento en el debut. El funcionamiento colectivo y la solidez defensiva serán aspectos a corregir para una Academia que necesita volver a hacerse fuerte en casa.

LEER MÁS: Platense derrotó a Instituto y lidera transitoriamente la zona A del Apertura

Rosario Central también llega golpeado

El presente de Rosario Central tampoco es alentador. El equipo dirigido por Jorge Almirón dejó escapar un partido que tenía controlado frente a Belgrano y terminó perdiendo sobre el cierre, en un resultado que profundizó las dudas. El Canalla arrastra una racha negativa desde el cierre de la temporada pasada y necesita recuperar confianza. La visita a Avellaneda será una medida exigente para un equipo que aún busca identidad futbolística en este inicio de competencia.

El cruce en el Estadio Presidente Perón tendrá valor doble: además de los puntos, estará en juego la posibilidad de tomar impulso en un torneo que recién comienza pero que no da margen para largas recuperaciones. Ambos equipos saben que un nuevo tropiezo puede generar mayor presión interna, mientras que una victoria podría significar el punto de partida para encaminar el semestre.

LEER MÁS: Brasil se postuló para recibir el próximo Mundial de Clubes

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián Martínez y Duván Vergara o Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez; Jaminton Campaz, Alejo Véliz y Ángel Di María. DT: Jorge Almirón.

Datos del partido: Racing vs Rosario Central

  • Torneo Apertura – Zona B, fecha 2
  • Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)
  • Hora: 19
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: Lucas Novelli
