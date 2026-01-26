Platense derrotó a Instituto y lidera transitoriamente la zona A del Apertura

Platense le ganó a Instituto por 2 a 1 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026

Platense le ganó a Instituto por 2 a 1 en el estadio Ciudad de Vicente López por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Los delanteros Franco Zapiola y Tomás Nasif convirtieron para el local, mientras que el atacante Alex Luna había conseguido la igualdad parcial para el conjunto cordobés.

Así, en el partido que abrió la fecha dos, Platense se ubicó en la punta de la zona A, con cuatro unidades, mientras que la Gloria ocupa la última posición del grupo, sin unidades. En la próxima fecha, el Calamar visitará a Talleres, el sábado 31 de enero a partir de las 22, mientras que el equipo que dirige Daniel Oldrá recibirá a Lanús, el martes 3 de febrero a las 21:15.

La primera llegada fue de Instituto, en el que pudo haber sido un gol en contra increíble. Luego de un pase largo, el defensor Eugenio Raggio intentó despejar desde el borde del área, aunque su rechazo fue defectuoso y superó al arquero Matías Borgogno, que tuvo que correr hacia atrás y pudo desviar la pelota antes de que entre al arco.

Platense tuvo su primer ataque de riesgo a los 21 minutos, cuando el extremo Juan Gauto controló un rebote en el vértice izquierdo del área, amortiguó con el pecho y remató de primera, aunque su tiro se fue ancho por el segundo palo. Dos minutos después, una buena jugada individual del delantero Alex Luna permitió su remate desde adentro del área, con un tiro potente aunque centralizado, que Borgogno contuvo sin problemas.

El Calamar abrió el marcador a los 29 minutos, por medio de un error del arquero Manuel Roffo, que salió del área para rechazar de cabeza de manera innecesaria y no lo pudo hacer, con una pelota que quedó suelta y Zapiola pudo empujar ante el arco libre.

Zapiola volvió a generar peligro siete minutos más tarde, con una buena subida desde la derecha hacia el centro y un zurdazo bajo y cruzado, que se fue cerca del poste izquierdo de Roffo. A los 17 minutos del segundo tiempo, un buen pase filtrado dejó mano a mano a Jara, por el costado derecho del área, que remató bajo y cruzado pero no pudo con Borgogno, de gran tapada sobre su palo derecho.

En su segundo intento de peligro, a los 28 minutos, Instituto alcanzó el empate. Fue mediante un buen desborde por derecha del atacante Luca Rafaelli, que metió un centro buscapié para que Luna cruce su disparo y ponga el 1-1. Solo pasaron dos minutos y el conjunto de camiseta marrón volvió a ponerse en ventaja, con un buen centro desde la izquierda de Gauto que habilitó al delantero Tomás Nasif, que ajustó su cabezazo contra el palo más cercano para el 2-1.

En 36 minutos, el atacante Manuel Tucker sacó un remate potente desde el borde del área, que Roffo desvió sobre su poste izquierdo, a media altura.

Embed - EL CALAMAR VENCIÓ A LA GLORIA EN UN PARTIDAZO EN VICENTE LÓPEZ | Platense 2-1 Instituto | RESUMEN

Formaciones de Platense e Instituto

Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Franco Moyano, Juan Méndez, Diego Sosa; Luca Rafaelli, Franco Jara, Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Gol en el primer tiempo: 29m. Franco Zapiola (P).

Goles en el segundo tiempo: 28m. Alex Luna (I); 30m. Tomás Nasif (P).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Gustavo Abregú por Fernando Alarcón (I), Iván Erquiaga por Diego Sosa (I) y Jonás Acevedo por Franco Moyano (I); 13m. Manuel Tucker por Guido Mainero (P) y Tomás Nasif por Leonardo Heredia (P); 21m. Martín Barrios por Felipe Bussio (P) y Bautista Merlini por Franco Zapiola (P); 29m. Nicolás Guerra por Luca Rafaelli (I); 32m. Agustín Lagos por Juan Gauto (P); 36m. luca Klimowicz por Juan Méndez (I).

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Bruno Amiconi.

VAR: Yamil Possi.