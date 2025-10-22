Racing visita a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

Uno Santa Fe | Ovación | Racing

22 de octubre 2025 · 09:11hs
Racing tendrá una prueba durísima este miércoles, cuando visite al Flamengo de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Este encuentro, que será uno de los más importantes para la “Academia” en las últimas décadas, se llevará a cabo en el Estadio de Maracaná a partir de las 21:30 y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney+. El árbitro designado fue el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.

Racing llega a esta serie en un buen momento, ya que de los últimos nueve partidos que disputó solo perdió uno (ante River, en los cuartos de final de la Copa Argentina). Durante esta buena seguidilla, el equipo de Avellaneda le ganó la serie de cuartos de final de Copa Libertadores a Vélez con un global de 2-0 (1-0 en la ida y en la vuelta), mientras que en el Torneo Clausura acumuló cuatro triunfos y dos empates.

Esta es la primera vez que Racing juega las semifinales de la Copa Libertadores desde 1997, edición en la que fue eliminado en dicha instancia por Alianza Lima de Perú.

Los dirigidos por Gustavo Costas no la tendrán nada fácil, ya que del otro lado estará el todopoderoso Flamengo, que cuenta con figuras de primer nivel como el mediocampista italiano Jorginho, quien fue nominado para el Balón de Oro 2021, además de otros destacados como el uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el delantero Pedro, entre tantos otros.

En su camino a las semifinales, el Flamengo, que es dirigido por Filipe Luis, eliminó en los octavos de final al Inter de Porto Alegre con un global de 3-0, para luego imponerse en los penales ante Estudiantes de La Plata, con el arquero argentino Agustín Rossi como figura.

De cara a este encuentro, todo apunta a que Racing podrá contar con casi todos los jugadores que suelen ser titulares, aunque los mediocampistas Santiago Sosa y Juan Nardoni, además del delantero Adrián “Maravilla Martínez, llegan con casi tres semanas de inactividad. A su vez, el lateral izquierdo Gabriel Rojas se recuperó en tiempo récord de una lesión muscular y todo apunta a que estará en el 11 inicial.

Probables formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo Emerson Royal; Erick Pulgar, Jorginho; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo; Pedro. DT: Filipe Luis.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)

VAR: Carlos Orbe (Ecu)

Estadio: Maracaná

Hora: 21:30. TV: Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney+

