Racing y Rosario Central se enfrentan en busca de su primera alegría en el Apertura Tras sendas derrotas en la primera fecha, la Academia y el Canalla se cruzan en Avellaneda para intentar sumar de a tres y recuperarse en el torneo. Por Ovación 28 de enero 2026 · 08:05hs

Racing y Rosario Central volverán a verse las caras este miércoles a las 19:00, en el Cilindro de Avellaneda, con la necesidad de cambiar la cara tras un inicio de Apertura 2026 marcado por derrotas. La expectativa es alta: ambos buscan no solo los primeros puntos, sino también dar un golpe de autoridad en la tabla.

Racing quiere reaccionar La Academia cayó en su debut ante Gimnasia en La Plata, un traspié que dejó varias dudas. Su director técnico, Gustavo Costas, admitió que el equipo aún debe encontrar su mejor versión: “Nos falta mucho para ponernos como queremos todos”, reconoció. La llegada del chileno Damián Pizarro y la continuidad de Marcos Rojo suman opciones y experiencia para un plantel que intentará levantar cabeza frente a su público.

Central busca recuperarse en Avellaneda El Canalla tampoco pudo celebrar en la primera jornada: perdió 2-1 ante Belgrano en el Gigante de Arroyito, con un gol polémico de Ángel Di María desde el punto de penal. Jorge Almirón contará con nuevas piezas para mejorar el rendimiento: Julián Fernández, llegado desde Estados Unidos, y Pol Fernández, libre tras su paso por Godoy Cruz, se suman a un plantel reforzado que incluye a Jeremías Ledesma, Alexis Soto, Gastón Ávila y Vicente Pizarro. Los once que podrían saltar a la cancha Racing (Gustavo Costas): Cambeses; Martirena, Colombo, García Basso, Rojas; Nardoni, Sosa, Miljevic; Carboni, Martínez, Vergara. Rosario Central (Jorge Almirón): Ledesma; Coronel, Mallo, Ovando, Sandez; Gimenez, Ibarra, Pizarro, Campaz; Di María, Véliz. Datos del partido: Hora: 19:00

Estadio: Cilindro de Avellaneda

TV: ESPN Premium

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Lucas Novelli Con el ánimo renovado y nuevas caras, ambos equipos buscarán dejar atrás los tropiezos iniciales y hacerse fuertes en un duelo que promete intensidad, goles y emociones de principio a fin.