Todo diagramado para el Rosario Challenger 2026

El Rosario Challenger, torneo de tenis oficial del circuito internacional de la ATP perteneciente al Challenger Tour. Es el único en la categoría 125 en Argentina y uno de los más relevantes de la región para 2026. El mismo se desarrollará del 1° al 8 de febrero en el sur provincial.

Será la segunda edición del torneo, que en 2025 marcó uno de los últimos capítulos de la carrera profesional de Diego Schwartzman y tuvo como campeón a Camilo Ugo Carabelli, tras vencer en la final a Hugo Dellien por 3-6, 6-3 y 6-2.

El Rosario Challenger, certamen oficial del circuito internacional ATP organizado por Torneos, se disputará del 1 al 8 de febrero en el Jockey Club de Rosario. El certamen tendrá a cinco jugadores ubicados entre los cien mejores del ranking ATP, once argentinos en el cuadro principal y varias figuras con títulos en el circuito mayor

Los cinco top 100 que dirán presente en la ciudad serán los argentinos Francisco Comesaña (68°), Mariano Navone (74°) y Juan Manuel Cerúndolo (83°), junto al español Carlos Taberner (98°) y el checo Vit Kopriva (100°).

“Estamos muy ilusionados con esta segunda edición del torneo. En 2025 tuvimos una semana espectacular en donde el público nos acompañó y vivimos grandes partidos de tenis. Para 2026 estamos trabajando nuevamente en conjunto con las autoridades provinciales, municipales y el Jockey Club para ofrecer una propuesta atractiva tanto para los fanáticos del tenis, como para todas las familias”, aseguró María Gabriela Larrosa, directora del Rosario Challenger

El torneo denominado oficialmente Quini 6 Rosario Challenger y presentado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, es el único de categoría 125 que se disputa en el país y uno de los más relevantes de la región.

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma TuEntrada, con valores desde los 6.000 pesos, además de palcos y plateas con acceso VIP. Los socios del Jockey Club de Rosario cuentan con un 20 por ciento de descuento, mientras que los clientes Visa del Banco Macro y los socios de la AAT tienen beneficio de 2×1 para las jornadas de lunes a miércoles.

“Que hayan seleccionado a nuestro Jockey como sede del Challenger 125 del calendario oficial de ATP nos complace y nos ratifica en el camino que, como club, venimos transitando desde hace casi diez años, cuando fundamos la Escuela de Desarrollo de Tenis dirigida por Alberto “Luli” Mancini, en la que cientos de socios se forman de manera integral. Seremos anfitriones de un espectáculo deportivo que mostrará a Rosario como ciudad idónea y entusiasta para el desarrollo de eventos de esta magnitud. Nos gratifica la confianza depositada en nuestra institución”, afirmó Charles Roberts, presidente del Jockey Club de Rosario.