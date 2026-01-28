Tránsito complicado en el microcentro dela ciudad por obras y cortes de calles

Las tareas de bacheo, recambio de cañerías y obras de ASSA y EPE generan cortes de calles y desvíos de colectivos en distintos puntos

La Municipalidad de Santa Fe sigue adelante con distintas intervenciones urbanas en el sector del microcentro , en el marco de un plan integral de mejora de la infraestructura vial y de servicios. Las tareas se realizan de manera coordinada con Aguas Santafesinas (ASSA) y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) , e impactan tanto en el tránsito como en los recorridos de colectivos.

Para este miércoles , se planificaron trabajos de ASSA y bacheo de hormigón , intervenciones que suelen extenderse en el tiempo debido al fraguado del hormigón , que demanda aproximadamente 30 días .

Las obras se concentran en las siguientes zonas del microcentro de Santa Fe:

Primera Junta al 2500 y 2600

Mendoza al 2500 y 2600

9 de Julio al 2300

San Jerónimo al 2000

En tanto, desde este jueves y por un plazo estimado de 30 días, se intervendrá calle Crespo, a la altura de San Martín, con posibles restricciones al tránsito.

Bacheo asfáltico: cortes por horas

Además, el Municipio avanza con bacheo asfáltico, trabajos que generalmente permiten la habilitación de la calzada el mismo día:

Miércoles por la mañana : Francia al 2100 y 2200 Salta al 3100

Miércoles por la tarde : Mendoza al 3100 y 3200



Intervenciones de la EPE

Por su parte, la EPE realiza tareas sobre la vereda de Juan de Garay, entre 27 de Febrero y 9 de Julio, con reducción de calzada, lo que puede generar demoras en la circulación vehicular.

Cambios de recorridos de colectivos en el microcentro

Debido a las obras de bacheo asfáltico, se dispusieron desvíos temporales en distintas líneas del transporte urbano:

Zona afectada: Salta entre Urquiza y Francia

Horario: de 7 a 12

Línea 4 (ida): Salta – Urquiza – Lisandro de la Torre – Saavedra – recorrido habitual.

Líneas 13 y 14 (vuelta): Salta – 1° de Mayo – Lisandro de la Torre – 4 de Enero – 1° Junta – Av. Freyre – Salta.

Línea 18 (vuelta): Salta – 1° de Mayo – Lisandro de la Torre – 4 de Enero – 1° Junta – Av. Freyre – La Rioja.

Zona afectada: Mendoza entre Saavedra y Urquiza

Horario: de 12 a 17 aproximadamente

Línea 8 (ida): Mendoza – San Lorenzo – Tucumán – Rivadavia.

Línea 16 (vuelta): Mendoza – San Lorenzo – Tucumán – Urquiza – Mendoza.

Línea 18 (vuelta): Mendoza – San Lorenzo – Tucumán – 9 de Julio.

Desde el Municipio recomiendan circular con precaución, respetar la señalización y consultar los recorridos actualizados de colectivos para evitar inconvenientes durante el desarrollo de las obras en el microcentro de Santa Fe.