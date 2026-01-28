La Municipalidad de Santa Fe sigue adelante con distintas intervenciones urbanas en el sector del microcentro, en el marco de un plan integral de mejora de la infraestructura vial y de servicios. Las tareas se realizan de manera coordinada con Aguas Santafesinas (ASSA) y la Empresa Provincial de la Energía (EPE), e impactan tanto en el tránsito como en los recorridos de colectivos.
Tránsito complicado en el microcentro dela ciudad por obras y cortes de calles
Las tareas de bacheo, recambio de cañerías y obras de ASSA y EPE generan cortes de calles y desvíos de colectivos en distintos puntos
Bacheo de hormigón y obras de ASSA
Para este miércoles, se planificaron trabajos de ASSA y bacheo de hormigón, intervenciones que suelen extenderse en el tiempo debido al fraguado del hormigón, que demanda aproximadamente 30 días.
Las obras se concentran en las siguientes zonas del microcentro de Santa Fe:
-
Primera Junta al 2500 y 2600
-
Mendoza al 2500 y 2600
-
9 de Julio al 2300
-
San Jerónimo al 2000
En tanto, desde este jueves y por un plazo estimado de 30 días, se intervendrá calle Crespo, a la altura de San Martín, con posibles restricciones al tránsito.
Bacheo asfáltico: cortes por horas
Además, el Municipio avanza con bacheo asfáltico, trabajos que generalmente permiten la habilitación de la calzada el mismo día:
-
Miércoles por la mañana:
-
Francia al 2100 y 2200
-
Salta al 3100
-
-
Miércoles por la tarde:
-
Mendoza al 3100 y 3200
-
Intervenciones de la EPE
Por su parte, la EPE realiza tareas sobre la vereda de Juan de Garay, entre 27 de Febrero y 9 de Julio, con reducción de calzada, lo que puede generar demoras en la circulación vehicular.
Cambios de recorridos de colectivos en el microcentro
Debido a las obras de bacheo asfáltico, se dispusieron desvíos temporales en distintas líneas del transporte urbano:
Zona afectada: Salta entre Urquiza y Francia
Horario: de 7 a 12
-
Línea 4 (ida):
Salta – Urquiza – Lisandro de la Torre – Saavedra – recorrido habitual.
Líneas 13 y 14 (vuelta):
Salta – 1° de Mayo – Lisandro de la Torre – 4 de Enero – 1° Junta – Av. Freyre – Salta.
Línea 18 (vuelta):
Salta – 1° de Mayo – Lisandro de la Torre – 4 de Enero – 1° Junta – Av. Freyre – La Rioja.
Zona afectada: Mendoza entre Saavedra y Urquiza
Horario: de 12 a 17 aproximadamente
-
Línea 8 (ida):
Mendoza – San Lorenzo – Tucumán – Rivadavia.
Línea 16 (vuelta):
Mendoza – San Lorenzo – Tucumán – Urquiza – Mendoza.
Línea 18 (vuelta):
Mendoza – San Lorenzo – Tucumán – 9 de Julio.
Desde el Municipio recomiendan circular con precaución, respetar la señalización y consultar los recorridos actualizados de colectivos para evitar inconvenientes durante el desarrollo de las obras en el microcentro de Santa Fe.