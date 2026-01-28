Uno Santa Fe | Santa Fe | tránsito

Tránsito complicado en el microcentro dela ciudad por obras y cortes de calles

Las tareas de bacheo, recambio de cañerías y obras de ASSA y EPE generan cortes de calles y desvíos de colectivos en distintos puntos

28 de enero 2026 · 09:27hs
Plan de bacheo

gentileza

Plan de bacheo

La Municipalidad de Santa Fe sigue adelante con distintas intervenciones urbanas en el sector del microcentro, en el marco de un plan integral de mejora de la infraestructura vial y de servicios. Las tareas se realizan de manera coordinada con Aguas Santafesinas (ASSA) y la Empresa Provincial de la Energía (EPE), e impactan tanto en el tránsito como en los recorridos de colectivos.

Bacheo de hormigón y obras de ASSA

Para este miércoles, se planificaron trabajos de ASSA y bacheo de hormigón, intervenciones que suelen extenderse en el tiempo debido al fraguado del hormigón, que demanda aproximadamente 30 días.

Las obras se concentran en las siguientes zonas del microcentro de Santa Fe:

  • Primera Junta al 2500 y 2600

  • Mendoza al 2500 y 2600

  • 9 de Julio al 2300

  • San Jerónimo al 2000

En tanto, desde este jueves y por un plazo estimado de 30 días, se intervendrá calle Crespo, a la altura de San Martín, con posibles restricciones al tránsito.

Bacheo asfáltico: cortes por horas

Además, el Municipio avanza con bacheo asfáltico, trabajos que generalmente permiten la habilitación de la calzada el mismo día:

  • Miércoles por la mañana:

    • Francia al 2100 y 2200

    • Salta al 3100

  • Miércoles por la tarde:

    • Mendoza al 3100 y 3200

Intervenciones de la EPE

Por su parte, la EPE realiza tareas sobre la vereda de Juan de Garay, entre 27 de Febrero y 9 de Julio, con reducción de calzada, lo que puede generar demoras en la circulación vehicular.

Cambios de recorridos de colectivos en el microcentro

Debido a las obras de bacheo asfáltico, se dispusieron desvíos temporales en distintas líneas del transporte urbano:

Zona afectada: Salta entre Urquiza y Francia

Horario: de 7 a 12

  • Línea 4 (ida):

    Salta – Urquiza – Lisandro de la Torre – Saavedra – recorrido habitual.

  • Líneas 13 y 14 (vuelta):

    Salta – 1° de Mayo – Lisandro de la Torre – 4 de Enero – 1° Junta – Av. Freyre – Salta.

  • Línea 18 (vuelta):

    Salta – 1° de Mayo – Lisandro de la Torre – 4 de Enero – 1° Junta – Av. Freyre – La Rioja.

Zona afectada: Mendoza entre Saavedra y Urquiza

Horario: de 12 a 17 aproximadamente

  • Línea 8 (ida):

    Mendoza – San Lorenzo – Tucumán – Rivadavia.

  • Línea 16 (vuelta):

    Mendoza – San Lorenzo – Tucumán – Urquiza – Mendoza.

  • Línea 18 (vuelta):

    Mendoza – San Lorenzo – Tucumán – 9 de Julio.

Desde el Municipio recomiendan circular con precaución, respetar la señalización y consultar los recorridos actualizados de colectivos para evitar inconvenientes durante el desarrollo de las obras en el microcentro de Santa Fe.

tránsito obras cortes microcentro
Fabián Bastia fue agredido en la calle

El gobernador detalló que el agresor de Bastia es un "dirigente de la Unión Cívica Radical" que actuó bajo los efectos del alcohol

Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado por su novia de 16 junto a dos menores de 14 años

Caso Jeremías Monzón: Patricia Bullrich se reúne con la familia y reactiva la reforma penal juvenil

Inicios de clases en Santa Fe

Pullaro garantizó el inicio de clases en Santa Fe sin paros y remarcó que la política salarial estará atada a la inflación

Los puntos de ecocanje de la Municipalidad se suman a los fijos en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe estableció puntos "itinerantes" de Ecocanje en diferentes barrios de la ciudad

Unión informó que Cristian Tarragona quedó desvinculado de la investigación judicial

Unión informó que Cristian Tarragona quedó desvinculado de la investigación judicial

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Unión informó que Cristian Tarragona quedó desvinculado de la investigación judicial

Unión informó que Cristian Tarragona quedó desvinculado de la investigación judicial

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Cuello ya se siente parte de Unión: Quiero darlo todo por esta camiseta

Cuello ya se siente parte de Unión: "Quiero darlo todo por esta camiseta"

Unión informó que Cristian Tarragona quedó desvinculado de la investigación judicial

Unión informó que Cristian Tarragona quedó desvinculado de la investigación judicial

Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón

"Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón"

Alonso: Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual

Alonso: "Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual"

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"