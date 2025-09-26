Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Cuándo se juega Racing-Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

La “Academia” enfrentará al “Mengao”, mano a mano por un lugar en la final del certamen continental.

26 de septiembre 2025 · 06:54hs
Cuándo se juega Racing-Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores

Racing y Flamengo chocarán en semifinales de la Copa Libertadores 2025, por un lugar en la final del certamen continental.

La “Academia”, uno de los máximos candidatos, logró una épica clasificación a cuartos de final revirtiendo de manera agónica la serie con Peñarol en el Cilindro; y luego tachó con dos triunfos a Vélez.

En tanto, el “Mengao”, de floja fase de grupos, sufrió en cuartos de final ante Estudiantes, al que pudo eliminarlo en La Plata y por penales.

Cuándo se juega Racing vs. Flamengo

Si bien falta que Conmebol oficialice las fechas concretas de cada cruce de semifinales, el calendario establece que la acción de esta instancia inicie en la semana del 22 de octubre.

La serie iniciará en Río de Janeiro, ya que Flemengo fue segundo de grupo, y se definirá en Avellaneda.

Calendario de la Copa Libertadores 2025

  • Octavos de Final: a partir del 13 de agosto.
  • Cuartos de final: 17 de septiembre.
  • Semifinales: 22 de octubre.
  • Final: el 29 de noviembre a partido único sin sede confirmada.
Racing Flamengo Libertadores
