Rafael Nadal se mostró pesimista antes de Roland Garros

"Estas no son las pelotas adecuadas para jugar sobre tierra batida. La organización debería echar un vistazo a esto en el futuro porque estas bolas son peligrosas para el codo y los hombros de los jugadores. Entrené con las bolas nuevas en Mallorca cuando ya hacía calor y ya eran pesadas: imagínate con el clima de ahora, es como golpear una piedra".comenzó explicando.

Para luego agregar "Es una bola bastante lenta, es difícil moverla y dar efecto, además de que es complicado ganar puntos. Aún así, trataré de hacerlo lo mejor posibleDebes adaptar tu juego a las condiciones. Está claro que tienes que tener cuidado con ellas, porque con estas condiciones no puedes entrenar mucho ya que la pelota es superpesada. A eso hay que agregarles las condiciones climáticas, hace muchísimo frío. Hoy hace 9 grados en París, y esa es una temperatura extrema para jugar un torneo al aire libre".

Y finalizó: "He tenido muchísimo éxito en esta superficie pero la situación que lo rodea ahora es especial. Estas pueden ser las condiciones más duras que me he encontrado aquí durante toda mi carrera, pero estoy aquí para luchar, jugar con la máxima intensidad posible y practicar con la mejor actitud posible"