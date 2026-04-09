Rayo Vallecano goleó a AEK Atenas y se acerca a la semifinal de la Conference League

Rayo Vallecano de España le ganó por 3 a 0 a AEK Atenas de Grecia en el estadio de Vallecas, por la ida de los cuartos de final de la Conference League

Rayo Vallecano de España le ganó por 3 a 0 a AEK Atenas de Grecia en el estadio de Vallecas, por la ida de los cuartos de final de la Conference League . Se impuso con tantos de Ilias Akhomach, Unai López y Isi Palazón. Con el triunfo, el Rayo se quedó con una ventaja para la definición de la serie, el próximo jueves 16 de abril, a las 16, en Grecia.

Además, fue una jornada muy exitosa para los equipos locales, con tres triunfos sin recibir goles: el Crystal Palace inglés y el Shakhtar Donetsk ucraniano golearon por 3-0 a la Fiorentina de Italia y al AZ Alkmaar neerlandés, respectivamente, mientras que el Mainz de Alemania se impuso por 2-0 al Racing de Estrasburgo.

El Rayo Vallecano abrió el marcador en el primer minuto del partido, con un desborde y centro atrás desde la izquierda del extremo Álvaro García para que Akhomach definiera de primera, cruzando un zurdazo a media altura para el 1-0.

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La llegada más clara de la visita se dio a los 29 minutos del primer tiempo, con un cabezazo del delantero Barnabás Varga que desvió el arquero argentino Augusto Batalla y que posteriormente dio en el palo.

El conjunto español amplió la ventaja en el segundo minuto de descuento, cuando Unai López aprovechó un rebote corto del arquero rival para empujar la pelota al gol, y sentenció el triunfo al minuto 28 del complemento, con un penal que Palazón ejecutó cruzando un zurdazo rasante.

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En Inglaterra, el Crystal Palace se aprovechó de una Fiorentina que está haciendo una pésima campaña en la Serie A y ganó por 3-0.

El conjunto local abrió el marcador a los 23 minutos del primer tiempo, con un penal rematado por el delantero Jean-Philippe Mateta, que abrió el pie derecho para disparar suave y al medio, marcando el 1-0.

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Cuando iban 30 minutos de la primera parte, luego de una larga jugada colectiva en la que participó casi todo el equipo, el lateral Tyrick Mitchell aprovechó el rebote de un disparo de Mateta y empujó la pelota al gol, dentro del área chica.

A los 44 minutos de la segunda etapa, un centro desde la derecha al segundo palo le llegó al delantero Ismaila Sarr, que cabeceó para poner la pelota en el ángulo derecho del arquero David De Gea y sentenciar la goleada.

En el triunfo del Shakhtar Donetsk sobre el AZ Alkmaar, los goles llegaron en la segunda mitad. El primero de la noche fue convertido por el delantero Pedrinho cuando iban 26 minutos del segundo tiempo, con un gran remate desde el borde derecho del área que dio en el travesaño antes de cruzar la línea de meta.

Posteriormente, el atacante Alisson Santana transformó la ventaja mínima en goleada: a los 35 convirtió con un buen remate de volea juego de un córner que la defensa rival no pudo despejar y, dos minutos después, empujó al gol el centro atrás del atacante Eguinaldo, para darle el triunfo al equipo que dirige el exjugador del Barcelona Arda Turan.

Enfrentando a uno de los equipos sensación de la liga francesa, el Mainz abrió el marcador a los 10 minutos de la primera parte, con una gran jugada individual por izquierda del carrilero Kaishu Sano, que avanzó por la banda, recortó hacia adentro y clavó su remate contra el ángulo izquierdo del arquero rival.

A los 18 minutos, un córner desde la derecha muy mal defendido por la defensa del conjunto francés permitió el ingreso al área del defensor Stefan Posch, libre de marca, quien definió de volea para poner la pelota contra el poste izquierdo del guardameta Mike Penders.

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El volante argentino Valentín Barco, exjugador de Boca, tuvo la llegada más clara de la visita a los 29 minutos del segundo tiempo, con una buena jugada individual eludiendo rivales en la medialuna del área y saliendo hacia el costado izquierdo, desde donde buscó el primer palo pero estrelló su remate en el travesaño.