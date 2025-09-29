Uno Santa Fe | Ovación | Real Madrid

Real Madrid abre la fecha 2 de la Champions ante Kairat Almaty

Real Madrid de España viajará por primera vez a Kazajistán para enfrentarse a Kairat Almaty por la segunda fecha de la Champions League

29 de septiembre 2025 · 14:50hs
Real Madrid abre la fecha 2 de la Champions ante Kairat Almaty

Real Madrid de España viajará por primera vez a Kazajistán para enfrentarse a Kairat Almaty en el marco de la segunda fecha de liga de la Champions League. Segundo con 18 unidades en LaLiga de España, el equipo de Xabi Alonso llega tras la dura caída por 5-2 ante el Atlético de Madrid en condición de visitante.

Hace dos semanas, en su debut en esta Champions League, el Merengue le ganó 2-1 al Olympique de Marsella de Francia en el estadio Santiago Bernabéu.

Por su parte, los de Rafael Urazbakhtin vienen de ganarle 3-1 al FC Zhenis por la fecha 20 de la Liga Premier de Kazajistán, el lunes 22 en el Central stadium. Con este resultado, el equipo de la ciudad kazaja más populosa quedó a un punto del Astana, con un partido menos.

Más de la segunda fecha de la Champions League

El partido tendrá lugar este martes desde las 13.45 en el Central stadium. En paralelo, el Atalanta de Italia recibirá en el Gewiss stadium al Brujas de Bélgica.

La jornada de martes en la Champions League continuará y culminará a las 16 con siete encuentros: Atlético de Madrid de España recibiendo al Eintracht Frankfurt de Alemania, Chelsea de Inglaterra enfrentando al Benfica de Portugal, Inter de Milán de Italia ante el Slavia Praga de República Checa, el Tottenham de Inglaterra visitando al Bodo Glimt de Noruega, el Liverpool de Inglaterra en Turquía ante el Galatasaray, el Olympique de Marsella de Francia recibiendo al Ajax de Países Bajos y el Bayern Múnich de Alemania visitando al Pafos en Chipre.

La segunda fecha de esta fase de liga del certamen europeo seguirá el miércoles con nueve encuentros, siendo los dos primeros a las 13.45 horas. Estos dos serán Newcastle United enfrentando al Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica en condición de visitante y Qarabag de Azerbaiyán recibiendo al Copenhague de Dinamarca.

A las 16 horas de este miércoles jugarán Arsenal de Inglaterra ante el Olympiacos de Grecia, el Manchester City visitará al Mónaco de Francia, el Bayer Leverkusen de Alemania recibirá al PSV Eindhoven de Países Bajos, el Borussia Dortmund de Alemania enfrentará al Athletic Club de Bilbao de España, el Barcelona de España recibirá al Paris Saint Germain de Francia, el Napoli de Italia jugará ante el Sporting de Lisboa de Portugal y el Villarreal de España enfrentará a la Juventus de Italia.

Real Madrid Champions League Kazajistán
Noticias relacionadas
union se presento en el apertura de brasil con un triunfo ante unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

enrico, por uno 106.3: me dolio irme libre de colon luego de todo el sacrificio que hice

Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

capibaras xv sera la franquicia litoralena en el super rugby

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

boca volvio a los entrenamientos aun sin miguel russo

Boca volvió a los entrenamientos aún sin Miguel Russo

Lo último

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Enrico, por UNO 106.3: Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice

Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

Último Momento
Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Enrico, por UNO 106.3: Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice

Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Ovación
Enrico, por UNO 106.3: Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice

Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

¿El Pulga Rodríguez podrá despedir el año dentro de la cancha?

¿El Pulga Rodríguez podrá despedir el año dentro de la cancha?

Colón vuelve a los entrenamientos con una baja confirmada

Colón vuelve a los entrenamientos con una baja confirmada

Policiales
Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'