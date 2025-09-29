Real Madrid abre la fecha 2 de la Champions ante Kairat Almaty

Real Madrid de España viajará por primera vez a Kazajistán para enfrentarse a Kairat Almaty por la segunda fecha de la Champions League

Real Madrid de España viajará por primera vez a Kazajistán para enfrentarse a Kairat Almaty en el marco de la segunda fecha de liga de la Champions League . Segundo con 18 unidades en LaLiga de España, el equipo de Xabi Alonso llega tras la dura caída por 5-2 ante el Atlético de Madrid en condición de visitante.

Hace dos semanas, en su debut en esta Champions League, el Merengue le ganó 2-1 al Olympique de Marsella de Francia en el estadio Santiago Bernabéu.

Por su parte, los de Rafael Urazbakhtin vienen de ganarle 3-1 al FC Zhenis por la fecha 20 de la Liga Premier de Kazajistán, el lunes 22 en el Central stadium. Con este resultado, el equipo de la ciudad kazaja más populosa quedó a un punto del Astana, con un partido menos.

Más de la segunda fecha de la Champions League

El partido tendrá lugar este martes desde las 13.45 en el Central stadium. En paralelo, el Atalanta de Italia recibirá en el Gewiss stadium al Brujas de Bélgica.

La jornada de martes en la Champions League continuará y culminará a las 16 con siete encuentros: Atlético de Madrid de España recibiendo al Eintracht Frankfurt de Alemania, Chelsea de Inglaterra enfrentando al Benfica de Portugal, Inter de Milán de Italia ante el Slavia Praga de República Checa, el Tottenham de Inglaterra visitando al Bodo Glimt de Noruega, el Liverpool de Inglaterra en Turquía ante el Galatasaray, el Olympique de Marsella de Francia recibiendo al Ajax de Países Bajos y el Bayern Múnich de Alemania visitando al Pafos en Chipre.

La segunda fecha de esta fase de liga del certamen europeo seguirá el miércoles con nueve encuentros, siendo los dos primeros a las 13.45 horas. Estos dos serán Newcastle United enfrentando al Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica en condición de visitante y Qarabag de Azerbaiyán recibiendo al Copenhague de Dinamarca.

A las 16 horas de este miércoles jugarán Arsenal de Inglaterra ante el Olympiacos de Grecia, el Manchester City visitará al Mónaco de Francia, el Bayer Leverkusen de Alemania recibirá al PSV Eindhoven de Países Bajos, el Borussia Dortmund de Alemania enfrentará al Athletic Club de Bilbao de España, el Barcelona de España recibirá al Paris Saint Germain de Francia, el Napoli de Italia jugará ante el Sporting de Lisboa de Portugal y el Villarreal de España enfrentará a la Juventus de Italia.