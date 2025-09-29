La intervención se dio en un caso de violencia de género en la zona sur de Rosario. Una suboficial utilizó el dispositivo de electrochoque para reducir a una mujer que agredía a los agentes e intentaba quitarles el arma.

Video: la Policía de Santa Fe empleó por primera vez una pistola Taser para reducir a una agresora

Por primera vez desde que fueron incorporadas a las fuerzas provinciales, la Policía de Santa Fe utilizó una pistola Taser en un operativo real .

El hecho ocurrió el domingo por la noche en Rosario , cuando personal del 911 acudió a un domicilio de calle Ovidio Lagos al 8500 tras un llamado por un episodio de violencia de género .

Embed

En el lugar, los agentes constataron que un hombre había agredido físicamente a su pareja y procedieron a su detención. Durante el operativo, la víctima se descompensó y fue asistida por los efectivos.

Pullaro y Cococcioni se sometieron a la pistola Taser: "Fui inmovilizado cinco segundos, luego seguí mi vida normal"

Mientras esto ocurría, la hermana de la mujer llegó al lugar, comenzó a increpar a los policías y luego los agredió físicamente. Según el parte oficial, pese a las reiteradas advertencias, la mujer no depuso su actitud e intentó lanzarse sobre los uniformados, con el riesgo de desarmarlos.

Ante el peligro de una escalada de violencia, una suboficial extrajo su pistola Taser y realizó una descarga eléctrica que permitió reducirla de inmediato.

El uso del dispositivo de electrochoque fue clave para evitar un desenlace más grave.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron “el accionar profesional y proporcional” de la agente y remarcaron que la intervención se ajustó a los protocolos previstos. La mujer que recibió la descarga fue atendida en el lugar y se encuentra en buen estado de salud, sin secuelas.