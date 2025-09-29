Uno Santa Fe | Santa Fe | Policía

Video: la Policía de Santa Fe empleó por primera vez una pistola Taser para reducir a una agresora

La intervención se dio en un caso de violencia de género en la zona sur de Rosario. Una suboficial utilizó el dispositivo de electrochoque para reducir a una mujer que agredía a los agentes e intentaba quitarles el arma.

29 de septiembre 2025 · 16:11hs
Video: la Policía de Santa Fe empleó por primera vez una pistola Taser para reducir a una agresora

Video: la Policía de Santa Fe empleó por primera vez una pistola Taser para reducir a una agresora

Por primera vez desde que fueron incorporadas a las fuerzas provinciales, la Policía de Santa Fe utilizó una pistola Taser en un operativo real.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en Rosario, cuando personal del 911 acudió a un domicilio de calle Ovidio Lagos al 8500 tras un llamado por un episodio de violencia de género.

Embed

En el lugar, los agentes constataron que un hombre había agredido físicamente a su pareja y procedieron a su detención. Durante el operativo, la víctima se descompensó y fue asistida por los efectivos.

Pullaro y Cococcioni se sometieron a la pistola Taser: "Fui inmovilizado cinco segundos, luego seguí mi vida normal"

Mientras esto ocurría, la hermana de la mujer llegó al lugar, comenzó a increpar a los policías y luego los agredió físicamente. Según el parte oficial, pese a las reiteradas advertencias, la mujer no depuso su actitud e intentó lanzarse sobre los uniformados, con el riesgo de desarmarlos.

Ante el peligro de una escalada de violencia, una suboficial extrajo su pistola Taser y realizó una descarga eléctrica que permitió reducirla de inmediato.

El uso del dispositivo de electrochoque fue clave para evitar un desenlace más grave.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron “el accionar profesional y proporcional” de la agente y remarcaron que la intervención se ajustó a los protocolos previstos. La mujer que recibió la descarga fue atendida en el lugar y se encuentra en buen estado de salud, sin secuelas.

Policía Taser Santa Fe
Noticias relacionadas
Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

acoso escolar y salud mental: el caso de una nina en reconquista reabre el debate sobre la prevencion del suicidio

Acoso escolar y salud mental: el caso de una niña en Reconquista reabre el debate sobre la prevención del suicidio

Confirmaron que la venta de los vuelos Rosario-Madrid comenzará el 1 de diciembre

Confirmaron que la venta de los vuelos Rosario-Madrid comenzará el 1 de diciembre

El gobierno santafesino ya llevó adelante la iniciativa en barrio San Lorenzo con buenos resultados

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

Lo último

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Enrico, por UNO 106.3: Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice

Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Último Momento
Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Enrico, por UNO 106.3: Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice

Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Video: la Policía de Santa Fe empleó por primera vez una pistola Taser para reducir a una agresora

Video: la Policía de Santa Fe empleó por primera vez una pistola Taser para reducir a una agresora

Ovación
Enrico, por UNO 106.3: Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice

Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

¿El Pulga Rodríguez podrá despedir el año dentro de la cancha?

¿El Pulga Rodríguez podrá despedir el año dentro de la cancha?

Colón vuelve a los entrenamientos con una baja confirmada

Colón vuelve a los entrenamientos con una baja confirmada

Policiales
Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'