Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y el desafío de mejorar su efectividad en el 15 de Abril

Unión recibirá este viernes a Aldosivi con la obligación de obtener un triunfo que le permita mejorar su efectividad en condición de local

Ovación

Por Ovación

29 de septiembre 2025 · 09:37hs
Unión está obligado a ganarle a Aldosivi para cortar una racha de tres empates al hilo en el 15 de Abril.

UNO / José Busiemi

Unión está obligado a ganarle a Aldosivi para cortar una racha de tres empates al hilo en el 15 de Abril.

Luego de dos empates consecutivos, Unión está obligado a ganarle el viernes a Aldosivi. No solo para mantenerse en los primeros puestos de la Zona A, sino también para mejorar su rendimiento en el 15 de Abril.

Unión y el desafío de ser más efectivo como local

Y es que en lo que va del Torneo Clausura, el Tate obtuvo mejores resultados en condición de visitante, que cuando debió jugar ante sus hinchas.

Al punto tal que el elenco conducido por Leonardo Madelón acumula tres empates al hilo en Santa Fe y en lo que va de la competencia, apenas ganó un partido como local.

LEER MÁS: Unión y la importancia de sumar en medio de un bajón futbolístico

Fue por la 1ª fecha ante Estudiantes 1-0. Y posteriormente llegaron las igualdades ante Tigre 0-0, Huracán 1-1 y contra Independiente Rivadavia 2-2.

Si bien está invicto en el 15 de Abril, sumó seis puntos sobre 12 en disputa, con una efectividad del 50%. En tanto que como visitante cosechó 11 unidades sobre 18 en juego, con una efectividad del 61%.

Unión 15 de Abril local
Noticias relacionadas
Pipo Desvaux pidió un cambio de mentalidad para mejorar a Unión de cara al futuro.

"Hay que dejar de pensar que Unión es un club deficitario"

Desvaux llevó adelante una reunión con el presidente de Unión Luis Spahn.

Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

spahn: el futbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institucion

Spahn: "El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución"

como se encuentra el historial entre union y banfield

Cómo se encuentra el historial entre Unión y Banfield

Lo último

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

Último Momento
Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

Triple crimen narco: el peritaje al pantalón de Pequeño J y qué hallaron en su aguantadero en La Matanza

Triple crimen narco: el peritaje al pantalón de "Pequeño J" y qué hallaron en su aguantadero en La Matanza

Ovación
Así quedó el Grupo D de Argentina en el Mundial Sub 20

Así quedó el Grupo D de Argentina en el Mundial Sub 20

Vélez intentará recuperarse luego de la eliminación en la Copa Libertadores

Vélez intentará recuperarse luego de la eliminación en la Copa Libertadores

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

El arranque de Independiente en el Torneo Clausura es el peor de su historia

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

A Rossi le picaron un penal y lo atajó sentado

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a las trompadas con sus propios hinchas

Policiales
Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'