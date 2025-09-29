Unión y el desafío de mejorar su efectividad en el 15 de Abril

Unión recibirá este viernes a Aldosivi con la obligación de obtener un triunfo que le permita mejorar su efectividad en condición de local

Unión está obligado a ganarle a Aldosivi para cortar una racha de tres empates al hilo en el 15 de Abril.

Luego de dos empates consecutivos, Unión está obligado a ganarle el viernes a Aldosivi . No solo para mantenerse en los primeros puestos de la Zona A, sino también para mejorar su rendimiento en el 15 de Abril.

Y es que en lo que va del Torneo Clausura, el Tate obtuvo mejores resultados en condición de visitante, que cuando debió jugar ante sus hinchas.

Al punto tal que el elenco conducido por Leonardo Madelón acumula tres empates al hilo en Santa Fe y en lo que va de la competencia, apenas ganó un partido como local.

Fue por la 1ª fecha ante Estudiantes 1-0. Y posteriormente llegaron las igualdades ante Tigre 0-0, Huracán 1-1 y contra Independiente Rivadavia 2-2.

Si bien está invicto en el 15 de Abril, sumó seis puntos sobre 12 en disputa, con una efectividad del 50%. En tanto que como visitante cosechó 11 unidades sobre 18 en juego, con una efectividad del 61%.