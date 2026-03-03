Uno Santa Fe | Ovación | roja

Mastantuono explotó en el Bernabéu y Real Madrid paga caro su roja

El mediocampista argentino vio la tarjeta roja tras un cruce verbal con el árbitro y el informe oficial anticipa una suspensión que golpea al equipo en plena recta decisiva.

Ovación

Por Ovación

3 de marzo 2026 · 18:51hs
Mastantuono explotó en el Bernabéu y Real Madrid paga caro su roja

La derrota por la mínima dejó secuelas en el Santiago Bernabéu y el foco se desplazó rápidamente a Franco Mastantuono, expulsado en el epílogo por protestar airadamente. El árbitro consignó en el acta expresiones ofensivas que agravan su situación y lo exponen a varias fechas de sanción.

Tensión en el cierre

El encuentro se deshilachaba entre centros frontales y ataques directos cuando el volante argentino perdió la compostura. Tras una acción dividida en la mitad de la cancha, encaró al juez principal y, según el informe oficial, utilizó términos despectivos que motivaron la roja directa.

Las cámaras captaron su descargo mientras abandonaba el campo, visiblemente fuera de sí. La secuencia se viralizó y alimentó el debate sobre los límites de la protesta en el fútbol de élite.

Lo que dice el reglamento

El Código Disciplinario de La Liga contempla suspensiones de dos a tres partidos por dirigirse a los árbitros con menosprecio, siempre que no configure una infracción más grave. En ese marco, el ex River podría perderse compromisos clave en la lucha por el campeonato.

El golpe no es menor para Real Madrid, que ya venía ajustado en la rotación y ahora deberá reconfigurar su mediocampo sin una pieza que aporta dinámica y cambio de ritmo en los últimos metros.

LEER MÁS: A 100 días del Mundial 2026: clasificados, tensión y marcas históricas

Un contexto adverso

Más allá del desenlace caliente, Mastantuono había ingresado con intención de romper líneas entre central y lateral, buscando superioridad en el carril interno derecho. Sin embargo, el tramo final lo encontró acelerado, impreciso en la toma de decisiones y envuelto en un clima hostil desde la tribuna.

La expulsión no sólo condiciona el calendario inmediato del conjunto blanco: también deja una señal de alerta sobre la gestión emocional de un futbolista joven que, en escenarios de máxima exigencia, todavía transita su proceso de maduración competitiva.

roja Real Madrid Mastantuono Bernabéu
