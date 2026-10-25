El impulsor de Ficha Limpia, Gastón Marra, destacó los avances en Santa Fe y pidió que los frentes políticos se autorregulen

El referente nacional de Ficha Limpia, en los estudios de UNO Santa Fe, valoró la incorporación de la iniciativa a la Constitución provincial y acompañó la propuesta de reforma de la carta orgánica de la Unión Cívica Radical santafesina.

Gastón Marra en Santa Fe y e debate de Ficha Limpia: "Los partidos políticos tienen que autorregularse e incorporar portales de transparencia". Foto: UNO Santa Fe/José Busiemi

El impulsor nacional de la lucha por Ficha Limpia , Gastón Marra , participó de un encuentro en la sede de la Unión Cívica Radical de Santa Fe para debatir sobre transparencia y ética partidaria. Destacó los avances de la provincia y planteó la necesidad de que las fuerzas políticas incorporen mecanismos de control interno.

“Hay que adaptar la carta orgánica a todos estos cambios que han existido en estos últimos 30 años, referidos a temas de tecnología, igualdad de género y también a la lucha contra la corrupción”, explicó Marra sobre el proceso de reforma que impulsa el radicalismo santafesino.

El dirigente señaló que el trabajo incluye propuestas vinculadas con la transparencia activa, las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, el régimen de obsequios y viajes, y la creación de una línea ética. “La idea justamente era analizar qué se podía o qué se debía plasmar, darle fuerza estatutaria a la nueva convención”, afirmó.

Autorregulación en los partidos políticos

Marra puso el foco en la disponibilidad de información partidaria para la ciudadanía. “Cambiar eso de que el ciudadano o el militante tiene que pedir algo, para analizar qué información puede estar disponible desde el partido, a través de un portal o de otro mecanismo que se debatirá, sin necesidad de tener que estar pidiéndola”, indicó. Entre los ejemplos mencionó las resoluciones partidarias, los aportantes y las declaraciones juradas.

LEER MÁS: Es ley Ficha Limpia para empresas en Santa Fe: no podrán contratar firmas ligadas a la corrupción

El referente destacó el recorrido de Santa Fe en materia de transparencia y valoró que Ficha Limpia haya alcanzado rango constitucional en la provincia. También resaltó la participación de dirigentes y ciudadanos en la construcción de estas iniciativas. “Cuando veo tantos jóvenes, digo que todo lo que uno hizo durante ocho años, al menos con Ficha Limpia, valió la pena”, expresó sobre el encuentro realizado en la sede radical.

Marra también subrayó el papel de la sociedad civil en la promoción de cambios institucionales. “La sociedad civil puede lograr muchas cosas”, sostuvo, y puso como ejemplo el trabajo de Mariela Rodríguez, a quien reconoció por impulsar propuestas y establecer vínculos con referentes políticos capaces de llevarlas adelante.

“Ficha Limpia, para mí, más allá del contenido técnico, es lo que puede lograr la sociedad civil”, remarcó. En ese proceso, destacó la articulación entre ciudadanos, dirigentes políticos y periodistas. “El periodismo siempre es fundamental en esto”, agregó.

Marra consideró que el desafío no se limita a la sanción de leyes, sino que también exige cambios en el funcionamiento de las organizaciones políticas. “Ojalá que otros partidos políticos también hagan eso: que se autorregulen”, planteó al referirse a la incorporación de mecanismos de transparencia y ética dentro de las propias estructuras partidarias.

“Es muy fácil sacar una ley para que el ciudadano presente un certificado de antecedentes penales cuando tiene que obtener una licencia de conducción profesional, ingresar al empleo público o trabajar como bombero, policía o docente”, señaló. En contraposición, advirtió sobre las dificultades que enfrentan los partidos cuando deben establecer requisitos similares para sus propios representantes.

Ficha Limpia en Santa Fe

“Es muy fácil cuando el representante establece esas condiciones o esos requisitos para los representados, pero muy difícil cuando ellos se tienen que autorregular”, insistió. Para Marra, la discusión debe traducirse en reglas concretas que alcancen a quienes ejercen responsabilidades políticas.

El referente nacional de Ficha Limpia valoró las reformas impulsadas en Santa Fe como una oportunidad para fortalecer la transparencia y recuperar la confianza ciudadana. “Cualquier persona puede llevar adelante una iniciativa. Hay que ser perseverante en ciertos temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Muy perseverante”, concluyó.