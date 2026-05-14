El frío se instaló en la ciudad y son más de 300 las personas asistidas en situación de calle

El padrón elaborado por "Actitud Solidaria" revela la magnitud de la situación de calle en la ciudad. Desde la ONG piden donaciones urgentes a la comunidad.

Cada tarde, voluntarios recorren las calles de Santa Fe para entregar viandas e insumos a las 314 personas registradas en situación de calle.

Son 314 personas las que duermen cada noche a la intemperie en la ciudad de Santa Fe . El dato surge del padrón actualizado que maneja "Actitud Solidaria", una organización local que desde hace 16 años recorre las calles de la ciudad para asistir a quienes se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad . Con la llegada del frío , la demanda crece y los recursos escasean.

La mayoría de las personas registradas son hombres jóvenes y adultos . Las mujeres representan una minoría dentro del padrón. En cuanto a los menores de edad, la organización aclaró que no tienen registrados niños viviendo en la calle , aunque sí detectan menores pidiendo ayuda en distintos sectores de la capital provincial, una situación que también genera preocupación entre los voluntarios.

Una tarea diaria con recursos que ya no alcanzan

La tarea de asistencia se sostiene con alrededor de 30 voluntarios que trabajan en distintos turnos. Durante la mañana preparan las viandas y organizan las donaciones, mientras que por la tarde salen a recorrer la ciudad para entregar comida e insumos a cada una de las personas registradas en el padrón. Un trabajo silencioso que se repite día a día, independientemente de las condiciones climáticas.

Sin embargo, sostener esa tarea tiene un costo que la organización no puede afrontar sola. "La fundación no cuenta con dinero suficiente para sostener todos los gastos. Tenemos alquiler, impuestos, bandejas descartables y muchos costos diarios. Por eso necesitamos permanentemente la colaboración de la sociedad", advirtió Luis Mónaco, referente de la organización, en diálogo con Radio EME.

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El llamado a la comunidad

En ese marco, la ONG lanzó una campaña de donaciones y solicita alimentos no perecederos: arroz, fideos, polenta, puré de tomate, leche en polvo, azúcar, cacao y galletitas, además de verduras e insumos para la preparación de las comidas.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los teléfonos 342-5218263 y 342-5231367, o contactarse a través de Instagram en la cuenta @Somos Actitud Solidaria.