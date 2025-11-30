Allanan una vivienda en barrio Barranquitas por la presunta difusión de imágenes de abuso sexual infantil

Secuestraron celulares, computadoras y dispositivos electrónicos. Un menor señalado en la denuncia quedó en libertad mientras avanza la investigación.

Personal de la Comisaría 9° de Santa Fe llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Barranquitas , en el marco de una investigación por la presunta difusión de imágenes de un abuso sexual infantil . La medida fue ordenada por la Justicia Penal de la provincia y derivó en el secuestro de numerosos dispositivos electrónicos.

La actuación policial se originó tras la denuncia de un particular que advirtió la supuesta circulación de imágenes vinculadas a un abuso sexual infantil. La fiscal de Menores Ana Laura Gioria evaluó la presentación y solicitó al juez penal Nicolás Falkenberg una orden de allanamiento para la vivienda donde, según la pesquisa preliminar, un menor habría manipulado y difundido ese material.

Con esa orden judicial, los policías arribaron este sábado a la casa señalada, ubicada en Barranquitas, donde reside el adolescente investigado.

Secuestro de dispositivos

Al llegar, los uniformados fueron recibidos por un hombre de 50 años, propietario de la vivienda y padre del menor. El adulto permitió el ingreso de los agentes, quienes revisaron todas las dependencias del domicilio y secuestraron un importante volumen de dispositivos electrónicos.

Entre los elementos incautados se encuentran: nueve teléfonos celulares, una tablet, cuatro CPU, cuatro módems, un router, dos consolas de videojuegos, dos cámaras fotográficas, dos discos (uno portátil) y dos notebooks.

Todo el material será sometido a peritajes para determinar si contiene información vinculada al caso investigado.

Avances de la causa

Tras el procedimiento, la policía informó las actuaciones a la Unidad Regional I y ésta a la fiscal Gioria, quien dispuso que el menor permanezca en libertad mientras continúa la investigación. Además, ordenó que todo el material secuestrado quede bajo estricta cadena de custodia para su análisis.

La causa continúa en etapa preliminar y bajo la órbita de la Justicia Penal de Menores.