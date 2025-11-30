Uno Santa Fe | Unión | Unión

Semana clave en Unión para definir el futuro de dos históricos: Gamba y Corvalán

El plantel de Unión emprenderá su última semana antes de las vacaciones, y se sabrá qué será del futuro de Lucas Gamba y Claudio Corvalán.

30 de noviembre 2025 · 12:25hs
Se acerca una semana decisiva en Unión para resolver el destino de dos referentes que marcaron una etapa en la institución: Lucas Gamba y Claudio Corvalán. Ambos atraviesan realidades deportivas muy distintas, pero coinciden en que sus situaciones deberán definirse antes del inicio de las vacaciones, en lo que promete ser una instancia clave para la planificación del plantel de cara a 2026.

Por el lado de Lucas Gamba, su caso genera debate puertas adentro. Desde la llegada de Leonardo Madelón, el delantero mendocino recuperó protagonismo, inició como titular y tuvo continuidad en el primer tramo, aunque con el correr de los partidos fue perdiendo terreno hasta transformarse en la quinta opción ofensiva del entrenador. Sus números reflejan su aporte: Torneo Apertura: 16 partidos, 4 goles y 2 asistencias (929 minutos); Torneo Clausura: 12 partidos, 482 minutos; Copa Sudamericana: 6 encuentros, 1 gol (365 minutos); Copa Argentina: 3 partidos, 1 asistencia (161 minutos). No estuvo presente en los playoffs ante Gimnasia.

Unión Aldosivi Lucas Gamba

El contrato de Gamba vence el 31 de diciembre, y la decisión recaerá sobre Madelón, quien hace algunos meses sorprendió al manifestar: “Gamba no te deja nunca a gamba”. El atacante es considerado el único con características diferentes al resto del plantel, pero su salida es una posibilidad concreta. Central Córdoba es uno de los interesados, sobre todo si continúa Omar De Felippe, mientras que también aparecen en escena Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú, clubes mendocinos que buscarán ser protagonistas en la próxima Primera Nacional con el objetivo de ascender.

Qué será del futuro de Claudio Corvalán en Unión

Contrariamente, el panorama de Claudio Corvalán es mucho más complejo. El defensor pasó de ser capitán y referente a quedar completamente relegado por decisión de Madelón. Sus números reflejan su baja participación: Sudamericana: 5 partidos, 381 minutos; Apertura: 12 partidos, 990 minutos; Clausura: 2 encuentros entrando desde el banco, apenas 13 minutos; Copa Argentina: sin participación.Tampoco fue considerado para los playoffs frente a Gimnasia.

Claudio Corvalán 1

Corvalán tiene un año más de contrato, pero con un salario elevado para su actual condición en el equipo. Desde hace tiempo, Quilmes busca repatriarlo para competir en la Primera Nacional, lo que se perfila como una salida viable si no se revierte su situación deportiva.

Así, la semana entrante será determinante para conocer qué rumbo tomarán dos nombres que, cada uno a su manera, dejaron su huella en Unión. Entre la intención de renovar energías y la necesidad de ajustar el presupuesto, Madelón y la dirigencia tendrán la palabra final sobre si Gamba y Corvalán seguirán vistiendo la rojiblanca o iniciarán una nueva etapa en sus carreras.

