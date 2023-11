Regatas brindó una cálida bienvenida a los medallistas de bronce

"Estoy muy contento y muy feliz, un privilegiado de ser parte de un equipo que logró la medalla de bronce. Sabemos que hay mucha gente que viene trabajando hace un montón, muchas horas de trabajo, y nosotros tuvimos la oportunidad de ganarla. Hace ya varios panamericanos en el que el objetivo es la medalla, el que sabe pudo haber sido un objetivo fantasioso, porque es bastante alto, y siempre genera dudas", expresó Bonomo.

waterpolo reconocimiento de regatas a edu bonomo y rogelio borzone 2.jpg El boya santafesino Eduardo Bonomo con la medalla de bronce que consiguieron en el Panamericano.

El boya del equipo nacional aseguró que "cuando se dio el cruce con Canadá más dudas tuvimos por el partido que tuvimos en la fase de grupos. Creo que cuando quedaba un minuto de juego, ya la sentíamos a la medalla nuestra, y claramente fue todo alegría y festejos. Nos tocó jugar contra potencias como Estados Unidos y Canadá en las dos etapas del torneo. Lo importante es haber dejado en claro que se puede ganar y que se puede doblegar a una potencia como son los canadienses".

El jugador de Regatas de Santa Fe contó que "hicimos una preparación muy buena, llegamos con muy buen ritmo. Sabíamos que en los primeros partidos iban a ser de otro nivel, que fue Cuba y Chile, que hoy en día somos muy superiores, de hecho les ganamos a ambos por más de veinte puntos. Un poco tomándolo como entrenamientos a esos partidos, y el que si ya cosa seria era con Canadá, que entre nervios, no nos salieron bien las cosas y nos comimos una paliza".

"El primer objetivo fue Canadá por la fase de grupos que no los supimos superar, pero después en el segundo sí lo pudimos ganar, y jugó mucho que ellos estaban golpeados porque había perdido con Brasil la oportunidad de jugar la final. Esto en un torneo corto tiene mucha incidencia, y nosotros estábamos buscando pelear por el bronce. Era Brasil ó Canadá, y lo logramos vencer a pesar que ellos salieron a hacer su juego, y nosotros demostramos en cada minutos que era la intención ganarlo", destacó el integrante de los Yacarés.

waterpolo reconocimiento de regatas a edu bonomo y rogelio borzone 3.JPG Bonomo destacó que el equipo hizo un gran partido ante Canadá, y que la medalla fue todo un premio.

En el último minuto ante los canadienses fue clave. "Cada defensa se festejaba como un gol, veníamos bancando el partido con un 6 a 2 arriba, a un 11 a 10, y en ese momento se venían muchas cosas a la cabeza, por ejemplo, el partido que habian tenido las chicas por la medalla de bronce, que destaco que salieron cuartas, en donde le fueron ganando a Brasil todo el partido, se lo empatan y luego se lo dieron vuelta. Se venían a la cabeza ese tipo de cosas, pero aguantamos cada pelota, y con el último minuto que nos ponemos 12 a 10, vimos que lo teníamos ganado".

Sobre lo que viene el waterpolista de nuestra capital indicó que "ahora la cabeza está puesta acá, en las celebraciones, en descansar, en ver si esta medalla sirve para conseguir las cosas que le falta al waterpolo argentino, como es el caso de infraestructura, presupuesto, y financiamiento. En cuanto a lo deportivo, está el mundial de Doha en enero próximo, que todavía no tenemos la plaza, y creo que después en noviembre estarán los Juegos Sudamericanos".

A su turno, Borzone manifestó que "tuve la suerte que me llamaran para incorporarme a este cuerpo técnico, cuando arrancó el proceso hace dos años, con amigos, con chicos con los que he compartido mucho en mi carrera como deportista. Para mí fue una experiencia fantástica, porque trabajar en el primer nivel del waterpolo argentino, y poder estar en las competencias más altas del deporte mundial fue hermoso".

"Terminar el año con esta frutilla, con esta coronación, que es tener un bronce panamericano fue algo que se sale de los libretos. No me dedico a esto, no soy profe, pero me he tenido que poner a estudiar para estar a la par para poder estar al lado de estos monstruos, ya que contamos con un plantel muy capacitado, y las muestras de ello es el buen desempeño que tuvieron los chicos en Santiago", señaló Rogelio Borzone, entrenador de arqueros del seleccionado nacional.

El Club de Regatas de Santa Fe cuenta con una larga tradición e historia en este deporte acuático, tanto a nivel local como nacional, aportando a lo largo de su larga historia, numerosos jugadores y jugadoras a los seleccionados nacionales. En 2024, estará celebrando sus 100 de historia en este deporte en la ciudad.