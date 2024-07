Regatas de Santa Fe se quedó con el clásico de waterpolo

"Fue un partido muy complejo, teníamos la sensación que se podía ganar desde el principio, el equipo supo como afrontar los momentos más dificiles, y en encarar una remontada ya que ibamos perdiendo en un momento por 8 a 4. Por más que tenemos muchos jugadores jóvenes se lo vio bastante sólido. La actitud y las ganas de mejorar ese marcador fue una energía muy positiva para el equipo en su conjunto" le dijo Augusto Rey a UNO Santa Fe.

El integrante del plantel lagunero manifestó que "creo que estamos muy bien físicamente, eso sería una virtud muy buena, nos conocemos mucho con los chicos, ya que hace varios años que venimos jugando juntos. Creo que se puede mejorar en algunos de los momentos por ahí más complejos, donde la adversidad apremia, o en un partido con muchos golpes, arbitrajes, la hinchada, contamos con chicos con poca experiencia, ese es un tema que con el tiempo se va a ir mejorando".

image.png Augusto Rey de Regatas fue elegido el MVP en el partido disputado ante Gimnasia en Unión.

"Queremos agradecer a la gente del Club Unión, que nos brinda sus instalaciones para que podamos hacer de locales. También quiero destacar el trabajo de Andrea Fernández y Juan Picatto, que son personas que se desviven por el club y por nuestro deporte. Obviamente que los jugadores y el cuerpo técnico que hacemos todo muy a pulmón, sin esperar nada a cambio, por amor al deporte" indicó Rey.

La importancia de jugar como local en Santa Fe

El tema de la localía, y el no tener que viajar es positivo, y sobre esto el waterpolista local señaló que "es muy importante volver a jugar de local en Santa Fe, estuvimos varios años siendo locales en Rosario. Es un plus por ahí poder jugar con la familia, que nos puedan acompañar, que nos brinden su apoyo, eso suma mucho, y de ahí la importancia de jugar en Unión".

"No dejo de destacar que el partido con River fue bueno, a pesar de la derrota. De los rivales que han venido a Unión a jugar, creo que ha sido el equipo rival más sólido que debimos enfrentar. De todos modos pudimos hacer un buen papel, no tengo dudas que fue el mejor partido que jugamos como equipo, por más que el resultado no acompañó. Es un buen año para dar un salto y ganar una liga en la historia de Regatas." aseguró el jugador de Regatas de Santa Fe.

En cuanto a lo que viene, Augusto, sostuvo que "se viene Progre, es un rival accesible a priori, pero en el partido de ida del torneo, fuimos con algunas bajas a Buenos Aires, y lo perdimos. Honestamente, no hay que subestimar a nadie, no tienen un buen presente, no están bien en la tabla, pero nosotros nos estamos preparando bien para este fin de semana cerrar la primera etapa de la liga, y llegar bien a los play offs".