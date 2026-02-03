Uno Santa Fe | Ovación | Regatas

Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Mayte Puca, bicampeona de la Maratón Santa Fe–Coronda, estará este jueves 5 de febrero en Regatas para brindar una charla y una práctica en el agua.

3 de febrero 2026 · 17:53hs
Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

El Club Regatas Santa Fe será escenario este jueves 5 de febrero de una clínica de natación a cargo de Mayte Puca, una de las máximas referentes argentinas de las aguas abiertas. La actividad, organizada por la institución ubicada en Avenida Alem 3288, se desarrollará entre las 18 y las 20 horas, con una propuesta dividida en dos etapas.

La primera parte consistirá en una charla teórica, programada de 18 a 19, mientras que luego, de 19 a 20, los participantes realizarán una práctica en el agua junto a la nadadora. Los socios del club podrán participar sin costo, en tanto que los no socios deberán abonar un arancel de 50.000 pesos.

El presente de una campeona que estará en Regatas

Puca llega a Santa Fe en un momento inmejorable de su carrera. El pasado domingo se consagró bicampeona de la tradicional Maratón Santa Fe–Coronda, una de las competencias más exigentes del calendario internacional de aguas abiertas. La nadadora fue la primera mujer en arribar a la meta tras completar los casi 60 kilómetros del recorrido en un tiempo de 9 horas, 18 minutos y 53 segundos.

Diseño sin título

Con esta victoria, la deportista reafirmó su dominio en la prueba y sumó un nuevo logro a una trayectoria que ya incluye importantes actuaciones en competencias disputadas en Canadá, Italia y Macedonia del Norte, además de triunfos a nivel nacional.

Fortaleza mental y superación

Luego de la carrera, Puca reconoció que la edición 2026 presentó desafíos adicionales desde lo físico, debido a una lesión que condicionó su preparación. Aun así, destacó la importancia del aspecto mental para sostener el esfuerzo durante más de nueve horas de competencia y alcanzar nuevamente el primer puesto.

El triunfo tuvo, además, una fuerte carga emocional, ya que fue dedicado a su padre, a quien recordó como una presencia constante en cada desafío deportivo.

Una oportunidad para nadadores y aficionados

La clínica en Regatas Santa Fe se presenta como una ocasión especial para nadadores, entrenadores y amantes del deporte, que podrán intercambiar experiencias y entrenar junto a una atleta de elite que continúa haciendo historia en las aguas abiertas argentinas.

Regatas Mayte Puca Santa Fe-Coronda
Noticias relacionadas
murio gladys erbetta, leyenda del atletismo argentino

Murió Gladys Erbetta, leyenda del atletismo argentino

fuertes, con municion gruesa por los arbitrajes favorables a di maria

Fuertes, con munición gruesa por los arbitrajes favorables a Di María

El piloto santafesino Nicolás Rubino confirmó su continuidad dentro de la Clase 2 del Nuevo Car Show.

El santafesino Nicolás Rubino competirá en la clase 2 del Nuevo Car Show

El próximo sábado 7 se disputará la Maratón Paraná-Santa Fe.

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Lo último

Brigadistas santafesinos combaten el fuego en Chubut: tres días de trabajo intenso, repliegue por riesgo y trabajos de contención

Brigadistas santafesinos combaten el fuego en Chubut: tres días de trabajo intenso, repliegue por riesgo y trabajos de contención

Andrés Merlos, el árbitro designado para Central Córdoba–Unión

Andrés Merlos, el árbitro designado para Central Córdoba–Unión

Santo Tomé impulsa un monumento para homenajear a la Locomotora Oliveras

Santo Tomé impulsa un monumento para homenajear a la "Locomotora" Oliveras

Último Momento
Brigadistas santafesinos combaten el fuego en Chubut: tres días de trabajo intenso, repliegue por riesgo y trabajos de contención

Brigadistas santafesinos combaten el fuego en Chubut: tres días de trabajo intenso, repliegue por riesgo y trabajos de contención

Andrés Merlos, el árbitro designado para Central Córdoba–Unión

Andrés Merlos, el árbitro designado para Central Córdoba–Unión

Santo Tomé impulsa un monumento para homenajear a la Locomotora Oliveras

Santo Tomé impulsa un monumento para homenajear a la "Locomotora" Oliveras

El turismo dejó $107.000 millones en enero y movilizó a 800.000 personas en Santa Fe

El turismo dejó $107.000 millones en enero y movilizó a 800.000 personas en Santa Fe

Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Ovación
Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Murió Gladys Erbetta, leyenda del atletismo argentino

Murió Gladys Erbetta, leyenda del atletismo argentino

Santo Tomé impulsa un monumento para homenajear a la Locomotora Oliveras

Santo Tomé impulsa un monumento para homenajear a la "Locomotora" Oliveras

Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

Pulga Rodríguez, tras su paso por Colón, le puso fecha a su retiro del fútbol

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganaba 4-0 como local?

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganaba 4-0 como local?

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en Me verás volver

El Cuarto Soda regresa a Tribus con un show inspirado en "Me verás volver"

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño