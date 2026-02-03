Regatas (SF) será sede de una clínica encabezada por Mayte Puca

Mayte Puca, bicampeona de la Maratón Santa Fe–Coronda, estará este jueves 5 de febrero en Regatas para brindar una charla y una práctica en el agua.

El Club Regatas Santa Fe será escenario este jueves 5 de febrero de una clínica de natación a cargo de Mayte Puca, una de las máximas referentes argentinas de las aguas abiertas. La actividad, organizada por la institución ubicada en Avenida Alem 3288, se desarrollará entre las 18 y las 20 horas, con una propuesta dividida en dos etapas.

La primera parte consistirá en una charla teórica , programada de 18 a 19 , mientras que luego, de 19 a 20 , los participantes realizarán una práctica en el agua junto a la nadadora. Los socios del club podrán participar sin costo, en tanto que los no socios deberán abonar un arancel de 50.000 pesos .

El presente de una campeona que estará en Regatas

Puca llega a Santa Fe en un momento inmejorable de su carrera. El pasado domingo se consagró bicampeona de la tradicional Maratón Santa Fe–Coronda, una de las competencias más exigentes del calendario internacional de aguas abiertas. La nadadora fue la primera mujer en arribar a la meta tras completar los casi 60 kilómetros del recorrido en un tiempo de 9 horas, 18 minutos y 53 segundos.

Con esta victoria, la deportista reafirmó su dominio en la prueba y sumó un nuevo logro a una trayectoria que ya incluye importantes actuaciones en competencias disputadas en Canadá, Italia y Macedonia del Norte, además de triunfos a nivel nacional.

Fortaleza mental y superación

Luego de la carrera, Puca reconoció que la edición 2026 presentó desafíos adicionales desde lo físico, debido a una lesión que condicionó su preparación. Aun así, destacó la importancia del aspecto mental para sostener el esfuerzo durante más de nueve horas de competencia y alcanzar nuevamente el primer puesto.

El triunfo tuvo, además, una fuerte carga emocional, ya que fue dedicado a su padre, a quien recordó como una presencia constante en cada desafío deportivo.

Una oportunidad para nadadores y aficionados

La clínica en Regatas Santa Fe se presenta como una ocasión especial para nadadores, entrenadores y amantes del deporte, que podrán intercambiar experiencias y entrenar junto a una atleta de elite que continúa haciendo historia en las aguas abiertas argentinas.