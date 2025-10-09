Regional Amateur: Colón (SJ) y Sanjustino serán los representantes santafesinos

El Conquistador y el Matador participarán de la Zona Región Litoral Sur en una nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur que se pondrá en marcha el 19 de octubre

El Consejo Federal dio a conocer oficialmente el listado de equipos, reglamento y fixture de una nueva edición del Torneo Regional Amateur. Tendrá el mismo sistema de todos los años: regiones, zonas por cercanía geográfica, fase de grupos, play off y cuatro ascensos. Sanjustino y Colón de San Justo serán los representantes de la Liga Santafesina. La temporada se pondrá en marcha el 19 de octubre, contará con 333 equipos de todo el país y otorgará 4 ascensos al Torneo Federal A.

el Consejo Federal del Fútbol Argentino dio a conocer todo lo referido a la edición 2025-2026 del Torneo Regional Federal Amateur, la cuarta categoría nacional de la cual serán partícipes Sanjustino y Colón de San Justo, quienes clasificaron por el rendimiento alcanzado en el 2024 de la Liga Santafesina.

Serán 4 los ascensos que la categoría pondrá en juego desde el 19 de octubre y serán 333 los clubes que pugnen por esos boletos al Torneo Federal A.

El Matador, el vigente campeón de la Liga Santafesina, accedió a la competencia tras obtener en 2024 el torneo Apertura Ernesto Brignone. Luego se quedaría con el 1 de la tabla anual.

El Conquistador por su parte sacó su pasaje al Regional Amateur tras culminar en la tercera colocación de esa tabla anual, es que el campeón del Clausura Luis López fue Colón -y segundo mejor del año-, que ya es partícipe de torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino.

Ambos elencos del Portón del Norte estarán en la misma zona, en la 9 de la región Litoral Sur, donde compartirán grupo con Alumni de Esperanza y Central San Javier.

Colón de San Justo.jpg Colón de San Justo será el otro representante santafesino en la competencia federal.

La Primera Ronda estará integrada por diez zonas, seis de cuatro clubes cada una y cuatro de tres clubes cada una. El formato será por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

A Segunda Ronda accederán 16 equipos: Los clubes ubicados en el primer lugar de todas las zonas y los clubes ubicados en el puesto 2 de las zonas integradas por cuatro clubes. La misma ya pasará a disputarse por mata-mata, Ida y Vuelta.

Luego y bajo la misma forma de disputa llegarán las rondas Tercera, Cuarta y Quinta, donde de esta última quedará un único equipo, el que justamente clasificará a la Etapa Final.

Fixture

Fecha 1 (19-10-2025)

Sanjustino – Colón de San Justo

Central San Javier – Alumni

Fecha 2 (02-11-2025)

Alumni – Sanjustino

Colón de San Justo – Central San Javier

Fecha 3 (09-11-2025)

Sanjustino – Central San Javier

Alumni – Colón de San Justo

Fecha 4 (16-11-2025)

Colón de San Justo – Sanjustino

Alumni – Central San Javier

Fecha 5 (23-11-2025)

Sanjustino – Alumni

Central San Javier – Colón de San Justo

Fecha 6 (30-11-2025)

Central San Javier – Sanjustino

Colón de San Justo – Alumni