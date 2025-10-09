El Consejo Federal dio a conocer oficialmente el listado de equipos, reglamento y fixture de una nueva edición del Torneo Regional Amateur. Tendrá el mismo sistema de todos los años: regiones, zonas por cercanía geográfica, fase de grupos, play off y cuatro ascensos. Sanjustino y Colón de San Justo serán los representantes de la Liga Santafesina. La temporada se pondrá en marcha el 19 de octubre, contará con 333 equipos de todo el país y otorgará 4 ascensos al Torneo Federal A.
Regional Amateur: Colón (SJ) y Sanjustino serán los representantes santafesinos
El Conquistador y el Matador participarán de la Zona Región Litoral Sur en una nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur que se pondrá en marcha el 19 de octubre
Por Ovación
Se viene el Regional Amateur
el Consejo Federal del Fútbol Argentino dio a conocer todo lo referido a la edición 2025-2026 del Torneo Regional Federal Amateur, la cuarta categoría nacional de la cual serán partícipes Sanjustino y Colón de San Justo, quienes clasificaron por el rendimiento alcanzado en el 2024 de la Liga Santafesina.
Serán 4 los ascensos que la categoría pondrá en juego desde el 19 de octubre y serán 333 los clubes que pugnen por esos boletos al Torneo Federal A.
El Matador, el vigente campeón de la Liga Santafesina, accedió a la competencia tras obtener en 2024 el torneo Apertura Ernesto Brignone. Luego se quedaría con el 1 de la tabla anual.
El Conquistador por su parte sacó su pasaje al Regional Amateur tras culminar en la tercera colocación de esa tabla anual, es que el campeón del Clausura Luis López fue Colón -y segundo mejor del año-, que ya es partícipe de torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino.
Ambos elencos del Portón del Norte estarán en la misma zona, en la 9 de la región Litoral Sur, donde compartirán grupo con Alumni de Esperanza y Central San Javier.
La Primera Ronda estará integrada por diez zonas, seis de cuatro clubes cada una y cuatro de tres clubes cada una. El formato será por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.
A Segunda Ronda accederán 16 equipos: Los clubes ubicados en el primer lugar de todas las zonas y los clubes ubicados en el puesto 2 de las zonas integradas por cuatro clubes. La misma ya pasará a disputarse por mata-mata, Ida y Vuelta.
Luego y bajo la misma forma de disputa llegarán las rondas Tercera, Cuarta y Quinta, donde de esta última quedará un único equipo, el que justamente clasificará a la Etapa Final.
Fixture
Fecha 1 (19-10-2025)
Sanjustino – Colón de San Justo
Central San Javier – Alumni
Fecha 2 (02-11-2025)
Alumni – Sanjustino
Colón de San Justo – Central San Javier
Fecha 3 (09-11-2025)
Sanjustino – Central San Javier
Alumni – Colón de San Justo
Fecha 4 (16-11-2025)
Colón de San Justo – Sanjustino
Alumni – Central San Javier
Fecha 5 (23-11-2025)
Sanjustino – Alumni
Central San Javier – Colón de San Justo
Fecha 6 (30-11-2025)
Central San Javier – Sanjustino
Colón de San Justo – Alumni