Uno Santa Fe | Ovación | Regional Amateur

Regional Amateur: Colón (SJ) y Sanjustino serán los representantes santafesinos

El Conquistador y el Matador participarán de la Zona Región Litoral Sur en una nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur que se pondrá en marcha el 19 de octubre

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2025 · 09:21hs
Sanjustino debutará frente a su clásico rival en el Regional Amateur.

Sanjustino debutará frente a su clásico rival en el Regional Amateur.

El Consejo Federal dio a conocer oficialmente el listado de equipos, reglamento y fixture de una nueva edición del Torneo Regional Amateur. Tendrá el mismo sistema de todos los años: regiones, zonas por cercanía geográfica, fase de grupos, play off y cuatro ascensos. Sanjustino y Colón de San Justo serán los representantes de la Liga Santafesina. La temporada se pondrá en marcha el 19 de octubre, contará con 333 equipos de todo el país y otorgará 4 ascensos al Torneo Federal A.

Se viene el Regional Amateur

el Consejo Federal del Fútbol Argentino dio a conocer todo lo referido a la edición 2025-2026 del Torneo Regional Federal Amateur, la cuarta categoría nacional de la cual serán partícipes Sanjustino y Colón de San Justo, quienes clasificaron por el rendimiento alcanzado en el 2024 de la Liga Santafesina.

Serán 4 los ascensos que la categoría pondrá en juego desde el 19 de octubre y serán 333 los clubes que pugnen por esos boletos al Torneo Federal A.

El Matador, el vigente campeón de la Liga Santafesina, accedió a la competencia tras obtener en 2024 el torneo Apertura Ernesto Brignone. Luego se quedaría con el 1 de la tabla anual.

El Conquistador por su parte sacó su pasaje al Regional Amateur tras culminar en la tercera colocación de esa tabla anual, es que el campeón del Clausura Luis López fue Colón -y segundo mejor del año-, que ya es partícipe de torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino.

Ambos elencos del Portón del Norte estarán en la misma zona, en la 9 de la región Litoral Sur, donde compartirán grupo con Alumni de Esperanza y Central San Javier.

Colón de San Justo.jpg
Colón de San Justo será el otro representante santafesino en la competencia federal.

Colón de San Justo será el otro representante santafesino en la competencia federal.

La Primera Ronda estará integrada por diez zonas, seis de cuatro clubes cada una y cuatro de tres clubes cada una. El formato será por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

A Segunda Ronda accederán 16 equipos: Los clubes ubicados en el primer lugar de todas las zonas y los clubes ubicados en el puesto 2 de las zonas integradas por cuatro clubes. La misma ya pasará a disputarse por mata-mata, Ida y Vuelta.

Luego y bajo la misma forma de disputa llegarán las rondas Tercera, Cuarta y Quinta, donde de esta última quedará un único equipo, el que justamente clasificará a la Etapa Final.

Fixture

Fecha 1 (19-10-2025)

Sanjustino – Colón de San Justo

Central San Javier – Alumni

Fecha 2 (02-11-2025)

Alumni – Sanjustino

Colón de San Justo – Central San Javier

Fecha 3 (09-11-2025)

Sanjustino – Central San Javier

Alumni – Colón de San Justo

Fecha 4 (16-11-2025)

Colón de San Justo – Sanjustino

Alumni – Central San Javier

Fecha 5 (23-11-2025)

Sanjustino – Alumni

Central San Javier – Colón de San Justo

Fecha 6 (30-11-2025)

Central San Javier – Sanjustino

Colón de San Justo – Alumni

Regional Amateur Colón Sanjustino
Noticias relacionadas
el mensaje de ubeda por la muerte de russo: maestro, amigo y hermano

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

miles de hinchas de boca y otros equipos aguardan para despedir a miguel angel russo

Miles de hinchas de Boca y otros equipos aguardan para despedir a Miguel Ángel Russo

Chiquito Vergara (derecha) de Colón le ganó por la vía rápida en el segundo asalto al santiagueño Ibarra en el Roque Otrino.

Se realizó un gran festival de boxeo en el Roque Otrino de Colón

Unión goleó a Academia Cabrera y trepó al cuarto lugar en el Clausura liguista.

Se completó la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Lo último

Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Último Momento
Spahn, sobre el bajón de Unión: No hay preocupación, hay ocupación

Spahn, sobre el bajón de Unión: "No hay preocupación, hay ocupación"

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Este finde largo disfrutá de los beneficios de ConcorPass

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Santafesinos tuvieron una destacada actuación en Mar del Plata

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el escritor húngaro László Krasznahorkai

Ovación
Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

Colón despidió con un sentido mensaje de reconocimiento a Miguel Russo

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: Maestro, amigo y hermano

El mensaje de Úbeda por la muerte de Russo: "Maestro, amigo y hermano"

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Miguel Russo y su paso por Colón: una etapa que marcó el inicio de un técnico de elite

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Llega la 1ª Maratón Lagunera del Club de Regatas Santa Fe

Policiales
Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos