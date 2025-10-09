Qué papel jugará José Vignatti en las elecciones de Colón

En Colón la mira está puesta en las próximas elecciones, con expectativas sobre las listas finales. ¿José Vignatti será candidato?

A medida que se acerca el 30 de noviembre, fecha en la que los socios de Colón volverán a las urnas, comienza a clarificarse el panorama electoral en el club. En ese marco, uno de los nombres que inevitablemente aparece en el centro de la escena es el de José Vignatti, el dirigente más influyente de las últimas décadas en la historia sabalera.

Por lo que se pudo conocer, el sector que responde al histórico presidente —el Vignattismo con Tradición Sabalera — se presentará formalmente en los próximos comicios. Sin embargo, la novedad radica en que Vignatti no encabezaría la lista , sino que ocuparía un rol referencial o testimonial , una suerte de acompañamiento simbólico al grupo que lleva su sello político dentro del club. De esta manera, una de las Sindicaturas estarían reservadas para el expresidente.

En esa línea, todo indica que José Alonso, quien fue vicepresidente durante la última gestión de Vignatti (finalizada en diciembre de 2023), será el candidato a presidente del espacio. La presentación oficial de la lista está prevista para el 9 de noviembre, cuando se confirmarán los nombres y la estructura definitiva de la fórmula.

Desde el entorno del expresidente aseguran que su intención no es volver a involucrarse activamente en la vida institucional de Colón, sino respaldar al grupo que lo acompañó en los últimos años. No obstante, algunos sectores dentro del oficialismo no descartan del todo un golpe de escena de último momento, con Vignatti encabezando la lista, aunque esa posibilidad pierde fuerza con el correr de los días.

El resto de las listas rumbo a las elecciones en Colón

Con este panorama, las listas que hasta el momento confirmaron su participación en las elecciones son las que encabezan Ricardo Luciani, Ricardo Magdalena, Gustavo Abraham y Carlos Trott. En tanto, se espera saber qué posición tomarán Oscar Yódice y Clemente Valdéz, quienes podrían sumarse a la propuesta de Magdalena o Abraham, después de que también se barajara la posibilidad de una alianza entre ambos sectores.

Así, el tablero político rojinegro se mueve con intensidad, y mientras Vignatti mantiene un papel en apariencia secundario, su figura sigue siendo determinante en el armado electoral y en el pulso interno de un club que se prepara para una elección clave en su futuro institucional.