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República Checa empató con Sudáfrica y ambos complicaron sus chances de seguir en el Mundial

La selección europea y la africana repartieron puntos por la segunda fecha del Grupo A en el Mundial 2026. Ambos suman un punto en dos partidos

18 de junio 2026 · 16:16hs
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República Checa y Sudáfrica empataron 1-1.

República Checa y Sudáfrica empataron 1-1.

En el arranque de la segunda fecha de la primera ronda del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, República Checa y Sudáfrica igualaron 1-1 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por el Grupo A.

Un empate que no le sirve a ninguno

Michal Sadilek abrió el marcador rápidamente para los europeos, pero Teboho Mokoena sentenció la igualdad de penal. Con este empate, ambos seleccionados complicaron sus chances de pasar a los 16avos, dado que apenas suman un punto.

El equipo que dirige Miroslav Koubek concluirá la fase de grupos ante México, mientras que los dirigidos por Hugo Broos lo harán contra Corea del Sur.

República Checa Sudáfrica Mundial
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