Actividad fabril: más de la mitad de las ramas industriales de Santa Fe cayeron respecto al año pasado

El dato corresponde al mes de abril. La maquinaria agropecuaria lidera las bajas con una contracción de 29,7%, mientras que la siderurgia y los vehículos automotores traccionaron al alza

La recuperación industrial sigue siendo esquiva para el entramado productivo de Santa Fe . Así lo refleja el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) , que registró una caída interanual de 0,5% en abril de 2026 y una contracción acumulada de 5,2% durante el primer cuatrimestre del año.

El dato más preocupante del relevamiento no es el comparativo anual sino el de corto plazo: el indicador desestacionalizado mostró una baja de 7,2% respecto de marzo , lo que evidencia un deterioro también en la dinámica mensual de la actividad fabril. En ese contexto, el 53% de las ramas industriales analizadas por Fisfe presentó una disminución de su nivel de actividad frente a abril del año pasado.

La situación también se agrava si se amplía la perspectiva temporal: el índice de producción industrial de abril quedó 10,5% por debajo del nivel de abril de 2023 y 15,7% por debajo de 2022, una señal de las dificultades que enfrenta el sector para recuperar los registros previos a la crisis.

Las actividades que sostuvieron el índice

Entre las ramas con mejor desempeño sobresalió la industria siderúrgica, con un crecimiento interanual de 145,7%, aunque sobre una base de comparación muy baja. También mostraron avances la producción de vehículos automotores (+75,5%), la edición e impresión (+7,6%), la molienda de cereales (+6,9%), la maquinaria de uso general (+4,6%), el papel y productos de papel (+3,8%), las carrocerías y remolques (+3,6%) y la molienda de oleaginosas (+3%).

Uno de los complejos más relevantes para la economía santafesina, el de la soja, mostró una mejora interanual del 3% en abril, con una molienda de 3,1 millones de toneladas y un crecimiento en la producción de aceite del 3,3%. Sin embargo, el sector acumula una caída de 7,2% en el primer cuatrimestre frente al mismo período de 2025.

La maquinaria agropecuaria, otra vez al frente de las bajas

Del lado negativo, la maquinaria agropecuaria volvió a encabezar las contracciones con una retracción de 29,7%, en un deterioro que persiste pese a las buenas campañas agrícolas recientes. Le siguieron las prendas de vestir (-14,8%), la faena bovina (-12,6%), los fiambres y embutidos (-9,6%), los productos de metal (-6,5%), los muebles y colchones (-5%) y las autopartes (-4,9%).

La industria metalúrgica en su conjunto cayó 16,8% interanual y acumula una baja de 15,9% en los primeros cuatro meses del año.

Exportaciones en baja y empleo en retroceso

El panorama se complica además en el plano externo. Entre enero y abril, las exportaciones industriales de Santa Fe disminuyeron 7,9% en valor y 5,6% en volumen. Fisfe advierte que más de 115 posiciones exportadoras registraron resultados negativos y que la apreciación del tipo de cambio real redujo la competitividad de los bienes producidos en el país.

El mercado laboral tampoco escapa a este escenario. A nivel nacional, el empleo asalariado registrado en la industria manufacturera cayó 4,1% interanual en marzo —último dato disponible—, lo que representa la pérdida de 47.600 puestos de trabajo respecto del mismo mes de 2025. En Santa Fe, los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran que desde fines de 2023 se redujeron tanto la cantidad de empresas industriales como el número de trabajadores cubiertos.

Pese al cuadro general, un indicador mostró una señal diferente: la demanda de energía eléctrica de grandes usuarios industriales creció 32,8% interanual en abril, impulsada principalmente por el complejo siderúrgico y la industria aceitera. Sin embargo, el consumo energético industrial sigue ubicándose por debajo de los niveles de 2023.