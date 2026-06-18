Diego Armando Díaz se va de Unión y será refuerzo de Patronato

Existe acuerdo entre ambas instituciones, por lo cual, el delantero rojiblanco se incorporará la próxima semana al Patrón

Por estas horas se terminó de cerrar el acuerdo y en consecuencia, Diego Armando Díaz dejará Unión para convertirse en refuerzo de Patronato.

El equipo paranaense era uno de los tantos que estaba interesado en el DAD, por ello aceleró y terminó por cerrar la llegada del goleador que se sumará a préstamo.

Restan confirmar los detalles, respecto al acuerdo y el contrato que firmará el goleador. De esta manera, Díaz se estará sumando la próxima semana al plantel de Patronato.

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Y es que esperarán a que el elenco entrerriano termine de jugar la primera rueda para luego sí comenzar a entrenar con sus nuevos compañeros.

Si bien en enero cuando lo pretendían otras instituciones, Leonardo Madelón le pidió que se quede, con lo poco que jugó en el primer semestre, el panorama cambió y por eso el Tate le abrió la puerta para que sume minutos en Patronato.