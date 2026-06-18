Conflicto del transporte en Santa Fe: UTA mantiene el estado de alerta, pero por ahora los colectivos circulan con normalidad

El gremio ratificó el estado de alerta por diferencias en el pago de una cuota salarial acordada en paritarias. Por el momento no hay medidas de fuerza y el servicio urbano continúa funcionando normalmente en la ciudad.

UTA mantiene el estado de alerta en Santa Fe por diferencias salariales.

El conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Santa Fe sumó un nuevo capítulo, aunque sin impacto inmediato sobre el servicio. Desde el sindicato confirmaron que continúa vigente el estado de alerta, pero aclararon que, por el momento, los colectivos seguirán circulando con normalidad.

“Por ahora solo estado de alerta. Se mantiene el servicio normal”, indicaron desde UTA a UNO Santa Fe al ser consultados sobre la situación actual del transporte en la capital provincial.

La definición llegó luego de una reunión plenaria realizada este jueves para evaluar los pasos a seguir ante el reclamo salarial que mantiene abierto el gremio.

Reclamo por una deuda salarial

El origen del conflicto está vinculado al incumplimiento, según denuncia UTA, del pago total de la segunda cuota acordada en las últimas negociaciones paritarias del sector.

A través de un comunicado interno fechado el 17 de junio, la conducción sindical junto al cuerpo de delegados informó a los trabajadores la declaración del estado de alerta y advirtió que podrían adoptarse acciones gremiales si no se regulariza la situación.

“Desde nuestra Junta Ejecutiva, juntamente con el cuerpo de Delegados, hemos venido reclamando mediante el diálogo el incumplimiento de la totalidad de la segunda cuota pactada en paritarias, sin lograr el resultado esperado”, expresaron desde el gremio.

El comunicado emitido por UTA gentileza

Según pudo saber este medio, durante el encuentro realizado este jueves desde UTA sostuvieron que las empresas mantienen diferencias pendientes vinculadas a una cuota correspondiente al acuerdo salarial alcanzado meses atrás.

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La respuesta de las empresas

Del lado empresario, en tanto, rechazaron la existencia de deuda salarial.

Desde Autobuses señalaron que los pagos fueron realizados, aunque aplicando el descuento correspondiente a una jornada de paro realizada durante el período en que regía la conciliación obligatoria en el marco de las negociaciones paritarias.

Por ahora no existe una fecha definida para una eventual medida de fuerza ni se anunciaron interrupciones del servicio.

Sin embargo, el estado de alerta continúa vigente y el conflicto permanece abierto a la espera de nuevas definiciones entre el gremio y las empresas para evitar que el reclamo derive en medidas que afecten a los usuarios del transporte urbano en Santa Fe.