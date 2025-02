Riestra rescató un agónico empate ante Defensa y Justicia

En el complemento, el desarrollo del juego no cambió demasiado, pero el Halcón aprovechó un tiro de esquina y el defensor Cannavo marcó de cabeza, aunque no llegó a festejar porque el árbitro Pablo Echavarría le dio la derecha al línea y cobró posición adelantada. No obstante, el VAR corrigió la decisión y convalidó el tanto.

A partir de ese momento, el Malevo fue con más empuje que ideas y encontró la igualdad en el final, después de una mano del autor del gol de la visita. Con intervención de Ignacio Arce en la ejecución, Jonathan Herrera marcó el 1-1 de tiro libre, pero el línea había cobrado offside porque Jonathan Goitia estaba parado delante de la línea de pla pelota. No obstante, Echeverría fue a ver la acción al VAR y consideró que no intervino en la visión de Enrique Bologna y marcó saque desde el mediocampo para el Halcón.

Con este resultado, Defensa alcanzó el sexto lugar con 7 puntos. En cambio, Riestra quedó tercero en la B con 8, igual que River y San Lorenzo, y sigue invicto. En la fecha cinco, que arranca este martes, los de Florencio Varela visitarán a Newell's el miércoles desde las 17.45, mientras que ese mismo día, pero a las 17, Riestra volverá a ser local contra Rosario Central.

El resumen de Riestra y Defensa y Justicia